C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Champions NBA en titre après une saison régulière parfaite et des Playoffs beaucoup plus rudes, Mark Daigneault et ses jeunes ouailles repartent au combat. Shai Gilgeous-Alexander a lâché une masterclass de level Jordan prime, Chet Holmgren progresse à pas de géants, Jalen Williams est devenu All-Star et partout autour de ces trois cracks une demi-douzaine de mabouls du tir et de la défense ont pris place. Pas de renfort significatif cet été car on ne change pas une équipe qui gagne, et au vu de l’âge donc de la courbe de progression de tout ce petit monde… on pourrait avoir des surprises cette saison encore. 70 victoires ? Le back-to-back ? Le back-to-back MVP pour SGA ? Envoyez la preview et profitez-en, car c’est la dernière.