Combien gagnent les joueurs du Oklahoma City Thunder pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour le Oklahoma City Thunder. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, le Oklahoma City Thunder présente une masse salariale totale de 185 947 658 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Shai Gilgeous-Alexander. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale du Oklahoma City Thunder pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 185 947 658 dollars

185 947 658 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 36 327 552 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 36 327 552 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 9 997 342 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 9 997 342 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 21 976 342 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 21 976 342 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Shai Gilgeous-Alexander (38 333 050 dollars)

Shai Gilgeous-Alexander (38 333 050 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

7 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

Tableau complet des salaires des joueurs du Oklahoma City Thunder

Données en date du 05/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats au Oklahoma City Thunder

Avec une masse salariale de 185 947 658 dollars, le Thunder reste à 9 997 342 dollars sous le premier apron et à 21 976 342 dollars sous le second apron. Cette position confortable ne va pas durer. Le cœur du projet est verrouillé à moyen terme autour de Shai Gilgeous-Alexander, tandis que les hausses majeures à venir (SGA dès 2027, l’année d’avant pour Jalen Williams et Chet Holmgren) feront mécaniquement grimper la masse salariale. Les nombreux leviers d’équipe (5 team options, 7 RFA, et peu de salaire rigide au bas de l’effectif) donnent un contrôle fin des coûts saison après saison. Le pari d’OKC est clair: rester sous les aprons pour garder de la manœuvrabilité tout en consolidant un noyau déjà compétitif, avec la possibilité d’un ajout ciblé via salaire intermédiaire (Hartenstein, Dort, Joe, Wiggins) si l’ambition immédiate l’exige. Aucune UFA en fin de saison, donc zéro risque de fuite non contrôlée à court terme, mais attention au mur financier quand les extensions premium se chevaucheront.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.