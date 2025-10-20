TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Salaires du Oklahoma City Thunder pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 20 oct. 2025 à 12:07 par David Carroz

Salaires Oklahoma City Thunder saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs du Oklahoma City Thunder pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour le Oklahoma City Thunder. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, le Oklahoma City Thunder présente une masse salariale totale de 185 947 658 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Shai Gilgeous-Alexander. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale du Oklahoma City Thunder pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 185 947 658 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 36 327 552 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 9 997 342 dollars au-dessous du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 21 976 342 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Shai Gilgeous-Alexander (38 333 050 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

Tableau complet des salaires des joueurs du Oklahoma City Thunder

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-302030-312031-32
Shai Gilgeous-AlexanderPG27$38,333,050$40,806,150$60,811,100$65,675,988$70,540,876$75,405,764 (PO)UFA
Isaiah HartensteinC27$28,500,000$28,500,000 (TO)UFA
Alex CarusoSG31$18,102,000$19,550,160$20,998,320$22,446,480UFA
Luguentz DortSG26$17,722,222$17,722,222 (TO)UFA
Chet HolmgrenC23$13,731,368$41,368,000$44,677,440$47,986,880$51,296,320$54,605,760UFA
Isaiah JoeSG26$12,362,338$11,323,006$11,323,006 (TO)UFA
Aaron WigginsSG27$9,672,897$8,831,776$7,990,655$7,990,655 (TO)UFA
Jaylin WilliamsC23$8,450,704$7,774,648$7,774,648 (TO)UFA
Kenrich WilliamsPF31$7,163,000$7,163,000 (TO)UFA
Ousmane DiengSF22$6,670,882RFA
Jalen WilliamsSF24$6,580,997$41,368,000$44,677,440$47,986,880$51,296,320$54,605,760UFA
Cason WallacePG22$5,820,240$7,420,806 (TO)RFA
Nikola TopicPG20$5,182,920$5,429,760 (TO)$7,482,210 (TO)RFA
Thomas SorberC20$4,655,040$4,887,720$5,120,400 (TO)$7,849,573 (TO)RFA
Ajay MitchellPG23$3,000,000$2,850,000$2,850,000 (TO)UFA
Brooks BarnhizerSF23Two-WayRFA
Branden CarlsonC26Two-WayRFA
Jazian GortmanG22$0RFA
Malevy LeonsPF26$0RFA
Zack AustinF24$0RFA
Chris YoungbloodSG23$0RFA

Données en date du 05/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats au Oklahoma City Thunder

Avec une masse salariale de 185 947 658 dollars, le Thunder reste à 9 997 342 dollars sous le premier apron et à 21 976 342 dollars sous le second apron. Cette position confortable ne va pas durer. Le cœur du projet est verrouillé à moyen terme autour de Shai Gilgeous-Alexander, tandis que les hausses majeures à venir (SGA dès 2027, l’année d’avant pour Jalen Williams et Chet Holmgren) feront mécaniquement grimper la masse salariale. Les nombreux leviers d’équipe (5 team options, 7 RFA, et peu de salaire rigide au bas de l’effectif) donnent un contrôle fin des coûts saison après saison. Le pari d’OKC est clair: rester sous les aprons pour garder de la manœuvrabilité tout en consolidant un noyau déjà compétitif, avec la possibilité d’un ajout ciblé via salaire intermédiaire (Hartenstein, Dort, Joe, Wiggins) si l’ambition immédiate l’exige. Aucune UFA en fin de saison, donc zéro risque de fuite non contrôlée à court terme, mais attention au mur financier quand les extensions premium se chevaucheront.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League
Salaires NBA, Salary cap
