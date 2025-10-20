Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Au menu aujourd’hui pour clôturer la série ? Les champions NBA en titre du Thunder !

#1 : la cérémonie de remise de la bague

Trois infos à retenir. 1) Les mecs vont faire les gamins, 2) c’est mardi soir le soir de la reprise et 3) un membre éminent de l’équipe de TrashTalk sera présent sur place pour vous faire vivre cette dinguerie. Im-man-quable.

#2 : Shai Gilgeous-Alexander qui plante 30 points comme certains achètent des croissants

32, 36, 29, 34, 37, 35, 31, 30, 42, 29, 37, 45, 33, 28, 30.

Ceci pourrait être les températures à Casablanca au mois de juin, mais également le nombre de points marqués par Shai Gilgeous-Alexander lors de ses 15 premiers matchs. Le MVP est de retour !

#3 : le divin chauve Alex Caruso

Les personnes nées avant 1990 penseront plutôt à Michael Jordan voir Fabien Barthez, les abonnés au « Neurchi de TrashTalk » penchent plutôt pour le pépère Alex, mais le véritable « divin chauve » de la NBA contemporaine joue à OKC, ressemble à Elmer Fudd et s’appelle Alex Caruso. Le crack ultime, aussi fort attaquant que solide défenseur, impossible de ne pas aimer ce type.

#4 : Lu Dort attaché au short de chaque scoreur adverse

En parlant de défenseur, à OKC le meilleur attaquant adverse est en général ciblé par le général canadien Luguentz Dort. Les Spurs avaient jadis leur Bruce Bowen, le Thunder a son Lulu sûr, ponctuellement très adroit de loin, véritable boule de muscle aux appuis sûrs, capables de défendre quasiment sur cinq postes et pouvant sur demande être très méchant. Y’a des fans, y’en a qui le sont moins, mais dans toute équipe qui vise le titre ce genre de joueur est essentiel, pas pour rien que le Thunder est champion en titre.

#5 : les interviews WTF d’après-match

Les abonnés au League Pass et aux nocturnes en notre compagnie le savent, les interviews postgame des joueurs d’OKC sont autant de bons moments entre potes. Pas de star, juste des copaings qui font les cons face caméra et qui donnent souvent de la force aux joueurs moins importants du groupe. La bonne humeur, le groupe vit bien toussa toussa, et à 5h du matin après une nuit blanche bah ça donne de la force.

#6 : Ousmane Dieng

On l’a vu sur la pré-saison, Ousmane Dieng a été responsabilisé et il a rendu de fiers services à son équipe avec notamment un gros game winner jeudi soir. Mais TMTC comme disent les 88, la saison régulière c’est pas la même et Ousmane, comme depuis trois ans, va devoir batailler fort pour avoir un vrai rôle dans une équipe qui a toujours tourné diablement bien « sans lui ». A 21 ans le temps ne presse pas tant que ça mais en année de reconduction – ou non – de contrat c’est un peu le moment ou jamais pour s’installer dans cette équipe de boss. Sinon ce sera ailleurs, pas forcément en NBA, mais chaque chose en son temps, alors au boulot Ousmane.

#7 : Jalen Williams le King of the Fourth

Oui ok, on adore donner des surnoms à tire-larigot, encore une expression bien 90 ça. Mais clairement la saison passée, si Shai Gilgeous-Alexander nous mettait ses 9 points de moyenne par quarts-temps, Jalen Williams, lui, aimait bien en planter 15 au dernier. Le All-Star a step-up de fou et notamment dans les fins de match, dans la zone comme dirait l’autre. Certains joueurs en NBA donnent parfois l’impression que rien ne peut leur arriver ? J-Dub est fait de ce bois-là.

#8 : La licorne Chet Holmgren

Oui ok, on adore donner des surnoms à tire-larigot, encore une expression bien 90 ça. Comment ça on l’a déjà dit. Bon, on a bien compris que la carrière et les stats de Chet Holmgren ne tiendront pas forcément la comparaison avec son rival chez les jeunes Victor Wembanyama, mais en attendant, en 2025 Chet est déjà champion NBA en étant le troisième meilleur joueur de son équipe. Véritable tourelle défensive, versatile en attaque, plancher très haut et plafond presque illimité, on s’en fout de la rivalité nous, on veut voir un Chet Holmgren qui déglingue tout sur son passage. Sauf les Spurs bien sûr.

#9 : les grands débuts de Nikola Topic

Drafté en 12 en 2024 par le Thunder, le crack Nikola Topic est enfin de retour en short après s’être bousillé le genou l’été dernier. C’est pas Nikola Jokic parce qu’il est meneur, c’est pas Nikola Jovic parce qu’il est bon, mais honnêtement pas grand monde n’est prêt pour l’arrivée de ce grand meneur au QI basket ultra-développé et qui semble déjà tellement NBA ready. Comme si le Thunder avait besoin de ça pour dominer.

#10 : la défense du Thunder qui éteint tout le monde

On a tendance à l’oublier mais si le Thunder était la saison passée la troisième meilleure attaque de NBA au rating offensif, elle était aussi… la meilleure défense. Shai Gilgeous-Alexander incroyablement sous-coté en défense, Alex Caruso, Luguentz Dort et même Cason Wallace sur les lignes arrières, Jalen Williams dans les ailes, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein dessous, autant de profils défensifs elite qui ont su par séquences littéralement étouffer quelques attaques. Tellement sérieux et intense que ça nous en a fait transpirer.