Ousmane Dieng : son avenir s’écrit-il au Thunder ou ailleurs ?

Arrivé au Thunder en 2022 à travers le 11e choix de la Draft, Ousmane Dieng a été un témoin privilégié de l’ascension d’Oklahoma City vers le titre NBA. Malheureusement, entre témoin et acteur, il y a un fossé que le jeune Français n’a pour l’instant pas réussi à franchir. De quoi se poser des questions sur son avenir à l’aube de sa quatrième saison.

109 apparitions en trois saisons, seulement deux titularisations et 12,3 minutes de moyenne, pour des stats de 4,3 points par match.

Ousmane Dieng n’a pas beaucoup vu les terrains NBA depuis son arrivée dans la Grande Ligue. Pire, il a vu son rôle se réduire en même temps que le Thunder franchissait les étapes pour atteindre les sommets. Il y a eu des flashs intéressants, certes, mais c’est surtout en G League ou en Summer League qu’Ousmane a pu s’illustrer.

Le Frenchie de 22 ans est aujourd’hui sur le point d’entamer sa quatrième année NBA, avec une bague de champion mais toujours sans prolongation de contrat.

Ousmane Dieng: NBA CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/l4kGXyblSa

— OKC THUNDER (@okcthunder) June 23, 2025

Le Thunder a longtemps été considéré comme une franchise idéale pour un jeunot qui a besoin de temps afin de se développer tranquillement, sans la pression des résultats. Mais aujourd’hui, Oklahoma City est la meilleure équipe en NBA, avec une profondeur de banc redoutable et un noyau de jeunes talents bien établi. Traduction : c’est hardcore pour se faire une vraie place dans la rotation.

Hardcore, mais pas forcément impossible. La saison régulière, c’est long, et le Thunder va chercher des moyens de s’économiser avant d’entamer sa quête du back-to-back lors des prochains Playoffs. Il devrait y avoir des opportunités à saisir et c’est là qu’Ousmane Dieng devra marquer des points, littéralement comme figurativement.

Dieng a des atouts pour lui : sa polyvalence d’abord. Ousmane (2m08) peut jouer sur les postes extérieurs mais a parfois été utilisé en 5 en présaison. Une polyvalence sur laquelle le Français veut s’appuyer, lui qui a pris du coffre durant l’intersaison pour tenir physiquement en NBA. Vous ajoutez à ça des capacités de création et de ball-handling, et vous obtenez un profil intrigant. Tout cela ne passe évidemment pas inaperçu aux yeux de son coach Mark Daigneault :

« Il a beaucoup progressé, au niveau de son corps et de son jeu. Il est beaucoup plus confiant aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, je pense. Surtout en attaque, il tire quand il est démarqué, il joue avec plus de puissance quand il reçoit la balle, il a toujours eu un bon sens du jeu, mais il a joué de bonnes minutes jusqu’à présent. »

Malgré un shoot extérieur très irrégulier en présaison, Ousmane Dieng a globalement séduit dans ses initiatives offensives. Il a même planté un buzzer-beater contre les Nuggets l’autre jour ! Ous a bien compris que c’est impossible de s’illustrer en étant timide, alors il a pris ses responsabilités. Du déchet il y en a, mais les matchs de préparation sont aussi là pour ça. Tenter, rater, tenter à nouveau, et surtout montrer qu’on en veut.

Les stats de Dieng en présaison (6 matchs) : 10,7 points, 5,2 rebonds, 3,2 passes, 1,2 steal, 34% au tir dont 27% à 3-points

L’autre atout pour Ousmane, c’est qu’il y aura des minutes à prendre « grâce » aux blessures de certains de ses coéquipiers. On pense tout particulièrement à Kenrich Williams (16,4 minutes par match l’an passé), ailier opéré du genou qui sera absent lors des premières semaines de la saison. Dieng ne sera pas menacé non plus par le rookie Thomas Sorber (out pour la saison) ou Nikola Topic, forfait jusqu’en novembre. À Dieng d’en profiter, lui qui a aussi connu des bobos par le passé.

OUSMANE DIENG FOR THE WIIIIIIIN !!!

Tir de la gagne au buzzer pour le Frenchie du Thunder !! 😍😍😍 pic.twitter.com/DzvCrWJsF3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 18, 2025

Pour n’importe quel joueur sous contrat rookie qui n’a pas encore décroché de prolongation, la quatrième saison d’une carrière est cruciale. Ousmane Dieng ne fait pas exception. Son objectif cette année ? Il est évident : intégrer plus régulièrement la rotation de Mark Daigneault, en montrant qu’il peut contribuer chez le champion NBA. En d’autres termes, devenir un role player qui compte.

Mais pour les différentes raisons exposées en début d’article, il est aujourd’hui difficile d’imaginer un avenir au Thunder pour le natif de Villeneuve-sur-Lot. Surtout qu’Oklahoma City va voir ses finances exploser dans les années à venir. De plus, il ne semble pas y avoir de négociations entre le camp Dieng et la franchise d’OKC actuellement. Il n’est donc pas impossible de voir un transfert impliquant le Frenchie à la deadline de février.

Dans un tel contexte, Ousmane sait qu’il doit se montrer pour s’assurer un avenir en NBA, que ce soit au Thunder ou ailleurs. Peut-être que ses jours à OKC sont comptés mais d’autres équipes pourraient être intéressées par son profil s’il parvient à s’illustrer cette saison. On pense à des équipes en reconstruction, prêtes à tenter le pari Dieng.

Tout ça pour dire que chaque minute passée par Ousmane Dieng sur les parquets cette saison comptera. Même dans le garbage time, un lundi soir, face aux Wizards, au Jazz ou aux Nets. Et le principal intéressé en a bien conscience.