Dernier match de présaison NBA, mais pas question de lever le pied pour Ousmane Dieng. Bien au contraire. Face aux Denver Nuggets, le Français du Thunder a brillé et offert la victoire à Oklahoma City sur un buzzer beater. Pas mal pour conclure la préparation.

Le Français du Thunder a décidé d’envoyer un petit rappel avant la reprise : 17 points en 20 minutes, dont 13 dans le dernier quart, face aux champions 2023. Et pour couronner le tout : un buzzer beater assassin pour plier les Denver Nuggets (94-91).

Recevant pas mal d’opportunités dans cette prépa, le Frenchie a profité de son moment pour tout lâcher : agressif, confiant, à l’aise balle en main… Dieng a fait parler son toucher et sa taille, tout en plantant quand OKC en avait le plus besoin. Le dernier quart, c’était son show : drive main droite, tir mi-distance, le contre décisif puis le 3-points sur la tête de Curtis Jones pour la gagne.

Alors oui, ce n’est “que” la présaison. Mais pour un jeune en quête de minutes dans la rotation de Mark Daigneault, ce genre de coup d’éclat, ça compte. Le tacticien du Thunder n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner après le match :

« Il a été énorme. Ce n’est pas la première fois qu’il joue comme ça. Il a connu beaucoup de moments comme ça, il a travaillé dur, il mérite de se sentir bien après ça. » – Mark Daigneault

Difficile de savoir si Ousmane Dieng a suffisamment tapé dans l’œil de son coach pour gagner une place dans la rotation des champions en titre. On lui souhaite en tout cas de ne pas finir comme Olivier Sarr, coupé après avoir mis un buzzer quelques jours plus tôt.