Joel Embiid a (enfin) rejoué un match de basket !

Le 22 février 2025, en plus d’être la journée mondiale du scoutisme, c’est surtout la dernière fois que Joel Embiid avait foulé un parquet NBA. 237 jours, à savoir 8 mois plus tard, le MVP 2023 était de retour cette nuit à l’occasion du dernier match de présaison des Philadelphia 76ers face aux Minnesota Timberwolves.

Les fans de Philly peuvent respirer (pour l’instant), Joel Embiid a refoulé un parquet en NBA et semble en bien meilleure forme que sur l’ensemble de la saison dernière.

18 minutes de jeu seulement, mais 18 minutes rassurantes voire encourageantes. Le tonton est là, il se déplace bien, il a perdu du poids, tous les feux semblent être au vert pour le MVP 2023.

A return to remember for Joel Embiid tonight 🔔

14 PTS | 7 REB | 8 AST | 3 STL | 18 MIN pic.twitter.com/AgnSIryKGn

— NBA (@NBA) October 18, 2025

Un quasi triple-double pour son retour, Jojo avait à cœur de prouver qu’en plus d’être une arme de destruction massive offensivement, il peut aussi régaler les copains. Et, dans ce sens, le bonhomme n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une petite cartouche en sortie de match :

« Selon de nombreux journalistes, je ne suis même pas dans le top 100 des joueurs de basket de cette Ligue. Donc, je suppose que je dois m’intégrer et voir où je peux aider l’équipe à gagner des matchs de basket. » – Joel Embiid.

Une déclaration qui respire le tacle glissé à certains médias locaux, et probablement aussi nationaux. Tout n’est pas toujours rose, surtout dans la Cité de l’amour fraternel, mais au moins Embiid est de retour et c’est déjà tout ce que Philly voulait entendre.