C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Objectif pour les Cavs cette saison ? Essayer d’être au complet à partir du mois d’avril. Si c’est le cas ? Attention les yeux.

La saison passée, les Cavs ont roulé sur l’Est d’octobre à avril, mais se sont mangés de plein fouet une avalanche de blessures en Playoffs, laissant le champ libre à des Pacers euphoriques. Dommage, car au complet l’équipe de Kenny Atkinson semblait outillée pour aller au bout. Logiquement le roster reste le même cette saison, avec un petit Lonzo Ball comme pari sur le poste 1, et un Killian Hayes qui va tenter de faire son trou. Pour le reste ? Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen composent toujours un carré magique qui aide bien souvent les Cavs à cartonner ses adversaires dès l’entame. Il faudra ça, cette année encore, et donc éviter de perdre trop de monde en route au printemps pour – enfin – aller s’affranchir de LeBron James au palmarès de la franchise. Et les Cavs en sont clairement capables.