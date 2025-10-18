Combien gagnent les joueurs des Cleveland Cavaliers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Cleveland Cavaliers. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Cleveland Cavaliers présentent une masse salariale totale de 230 488 502 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Donovan Mitchell. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Cleveland Cavaliers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 230 488 502 dollars

230 488 502 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 87 714 804 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 87 714 804 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 34 543 502 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 34 543 502 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 22 564 502 dollars au-dessus du second apron

(207 924 000 dollars) 22 564 502 dollars au-dessus du second apron Joueur le mieux payé : Donovan Mitchell (46 394 100 dollars)

Donovan Mitchell (46 394 100 dollars) Contrats non garantis cette saison : 8 joueurs

8 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Cleveland Cavaliers

Données en date du 05/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Cleveland Cavaliers

Avec une masse salariale de 230,49M, Cleveland est au-dessus du second apron de 22,56M. Le noyau Mitchell, Mobley, Garland, Allen dépasse déjà 150M à lui seul, ce qui verrouille presque toute flexibilité. Résultat: pas d’outils de renfort significatifs et des trades très contraints. L’ajout de coûts moyens (Hunter, Strus) solidifie l’effectif mais alourdit la note. Les nombreux contrats non garantis offrent un petit levier financier, insuffisant pour sortir des pénalités liées au second apron. Sportivement, l’ambition est claire: viser très haut avec ce core, au prix d’une marge de manoeuvre proche de zéro et d’un futur dépendant des prolongations et de la santé des cadres.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.