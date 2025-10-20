Kevin Durant a signé une extension de contrat hier avec Houston, d’une valeur de 90 millions de dollars sur deux ans. Suffisant pour devenir le joueur NBA ayant accumulé le plus de gains sur l’intégralité de sa carrière. Sorry LeBron.

598 millions de dollars.

C’est le total de gains amassés par Kevin Durant depuis son arrivée en NBA en 2007, en prenant compte de l’extension de contrat qu’il vient de signer avec les Rockets jusqu’en 2028.

KD dépasse ainsi LeBron James, qui détenait le précédent record avec 581 millions de billets verts.

598 MILLIONS DE $ : avec sa prolongation de contrat hier, Kevin Durant bat le record de gains accumulés en NBA. 🤑🤑

Voici le Top 5, via @spotrac :

1) Kevin Durant : 598M

2) LeBron James : 581M

3) Stephen Curry : 532M

4) Devin Booker : 520M

5) Paul George : 517M pic.twitter.com/UYKnhulZAf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 20, 2025

Les gains de Kevin Durant en carrière

Contrat rookie (Thunder) : 19,5 millions de dollars sur quatre ans (2007-11)

Rookie max extension (Thunder) : 89,1 millions sur cinq ans (2011-16)

Signature aux Warriors (agent libre) : 81,5 millions sur trois ans (2016-19)

Signature aux Nets (agent libre) : 119,2 millions sur trois ans (2019-22)

Prolongation aux Nets (puis transfert aux Suns/Rockets) : 198 millions sur quatre ans (2022-26)

Prolongation aux Rockets : 90 millions sur deux ans (2026-28)

Les chiffres exactes peuvent varier selon les sources mais on arrive bien autour des 598 millions de dollars, si on prend l’ensemble des contrats signés par Kevin Durant tout au long de sa carrière.

Comme beaucoup de joueurs de sa génération, KD a profité de l’explosion du salary cap NBA en 2016 pour signer plusieurs méga-contrats, contrats lui permettant de blinder son compte en banque bien comme il faut. Cela explique pourquoi on retrouve uniquement des superstars actuelles dans le classement exposé ci-dessus.

Le salary cap de la NBA va continuer de grimper lors des années à venir, et les salaires des joueurs avec. Le dernier MVP Shai Gilgeous-Alexander touchera par exemple 80 millions de dollars la saison en 2030, tandis que notre Victor Wembanyama national pourrait toucher jusqu’à 326 millions de dollars rien que sur sa prochaine extension de contrat.

Vous l’avez compris, Kevin Durant ne restera pas très longtemps au sommet de ce classement.