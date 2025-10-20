Vous avez forcément entendu son nom hier soir. Dans le choc du championnat de France entre l’ASVEL et Monaco, deux équipes d’EuroLeague, le jeune ailier français Adam Atamna a crevé l’écran, quelques semaines seulement après ses débuts en pro. Ça promet.

Décidément, l’ASVEL est devenue le passage obligatoire pour les jeunes cracks français. Bon, ils finissent toujours par en partir, à Levallois ou Bourg-en-Bresse par exemple, mais ça c’est un autre sujet. Le dernier baby en date ? Adam Atamna, 17 ans, passé par le centre de formation de l’ASVEL et prêté l’an passé à LyonSO pour devenir un grand garçon en N1. Bingo, après quelques matchs seulement chez les pros, Adam commence déjà à dominer…

Je crois que je vais aller faire quelques passages à Lyon cette année 👀 pic.twitter.com/gCJbuHelgm

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) October 20, 2025



Il avait déjà cartonné la saison passée lors de l’ANGT, tournoi porté par Adidas et regroupant les meilleurs prospects européens, à la manière d’un Nolan Traoré quelques mois avant lui. Cette fois-ci c’est face à des adultes et pas n’importe lesquels que le gamin se montre et va, forcément, voir son nom grimper très vite dans les mocks Drafts NBA pour 2026, lui qui est actuellement déjà le Français pressenti le plus haut dans une cuvée qu’on annonce assez « faible » pour le basket français.

Retenez ce nom : Adam Atamna.

24 points ce soir face à Monaco, il a 17 ans. pic.twitter.com/4DJTsOZfaS

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 19, 2025

Un peu de championnat, pas mal d’EuroLeague, un gamin qui semble progresser d’une manière fulgurante ? Tous les voyants sont au vert, alors retenez bien son nom.