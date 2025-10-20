Hier soir les Blazers ont fait péter la banque en prolongeant – comme prévu – les contrats de deux de leurs plus belles pépites. Shaedon Sharpe et Toumani Camara c’est lock, y’a plus qu’à progresser encore et retrouver les Playoffs. Petite hype à Portland !

Le projet Blazers prend forme. Et si pour l’instant Chauncey Billups est aussi utile sur le banc que mon prof de bio Mr Chanel au lycée Edgar Quinet (vous n’imaginez pas la dinguerie), la direction continue de faire confiance aux jeunes de la franchise. Shaedon Sharpe et Toumani Camara ont ainsi été prolongés hier par Portland, histoire de valider encore un peu plus les bons choix récents en matière de jeunesse et donc de développement.

Portland Trail Blazers guard Shaedon Sharpe has agreed to a four-year, $90 million rookie contract extension with the franchise, agent Mike George of Klutch Sports tells ESPN. Sharpe and the Blazers lock in the long-term deal for the ascending scorer and playmaker. pic.twitter.com/aK2eqXCar8

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Portland Trail Blazers All-Defensive forward Toumani Camara has agreed on a four-year, $82 million contract extension with the franchise, agent Dave Putterie tells ESPN. Camara has blossomed into a vital and durable two-way player after being picked No. 52 in the 2023 NBA draft. pic.twitter.com/w26EMi6V8N

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025



Shaedon Sharpe la saison passée c’est plus de 18 points par match et le statut officieux de joueur le plus aérien de la ligue avec un Ja Morant en forme, parfait complément d’un Scoot Henderson qui apprend encore, et cette saison du duo Damian Lillard / Jrue Holiday qui va mettre un boost exceptionnel de greatness + expérience sur les lignes arrières.

Toumani Camara ? 24 ans et l’ailier belge est déjà l’un des tous meilleurs défenseurs de la Ligue à son poste et pour peu que son jeu offensif se développe c’est à un futur All-Star qu’on pourrait avoir droit un jour.

21 ans pour l’homme aux initiales imprononçables, 24 pour Toumani, un joli pactole pour les deux mais tellement mérité. Fans des Blazers, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.