Kevin Durant prolonge aux Rockets pour 90 millions sur 2 ans

Qui a dit que le dimanche les banques étaient fermées ? Pas les Houston Rockets et encore moins le clan Kevin Durant. Joli chèque signé par KD, moins que ce qu’il aurait pu toucher… tout le monde est content !

Débarqué à Houston le 6 juillet pour accompagner un – déjà – bien sympathique projet construit autour de quelques très bons jeunes, Kevin Durant a confirmé aujourd’hui qu’il était à 100% au Texas en signant une nouvelle extension de contrat de deux ans pour 90 millions de biffetons.

BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025



Une somme qui aurait pu exploser puisque KD avait le loisir d’en demander 30 de plus, mais à la manière d’un Jalen Brunson qui s’était sacrifié l’été dernier pour offrir un peu de flexibilité financière aux Knicks, KD a décidé de laisser un peu de marge de manœuvre aux Rockets, qui devront faire cette saison – on le rappelle – sans leur meneur titulaire Fred VanVleet. Les 90 millions qui vont tomber dans la popoche de KD vont en tout cas faire de lui le joueur NBA ayant touché le plus de thunes en carrière puisqu’il dépassera un autre joueur moyen : LeBron James

Kevin Durant now holds the record for the highest career earnings in NBA history at $598.2 million based on current and future salaries, surpassing LeBron James ($583.9 million). He has a total of three years and $144.7 million on his current contract. https://t.co/C3l6Zve60R

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025



Amen Thompson, Alperen Sengun, Jabari Smith, Tari Eason et Reed Sheppard pour la gaminerie, Kevin Durant, FVV et Jeff Green pour jouer les vétérans, Ime Udoka sur le banc… ça joue le titre ça non ?