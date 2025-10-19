Los Angeles Clippers, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Los Angeles Clippers.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Les Clippers ont été l’une des plus belles histoires de la saison dernière… avant de redevenir les Clippers en Playoffs.

Alors que beaucoup ne croyaient plus en la franchise de Los Angeles après la nouvelle blessure de Kawhi Leonard et le départ de Paul George, les hommes de Tyronn Lue ont réussi à décrocher 50 victoires en saison régulière, ainsi qu’une place dans le Top 5 de l’Ouest. Une belle façon d’inaugurer le tout nouveau Intuit Dome ! La recette du succès ? James Harden en mode All-NBA, Norman Powell en mode « Addition by Subtraction », Ivica Zubac en mode MIP, le tout porté par une belle solidité collective et une défense élite (GG Jeff Van Gundy).

Une fois les Playoffs arrivés, les Clippers avaient ainsi une belle gueule d’outsider, surtout avec le retour en forme de Kawhi. Et puis patatras. Dans une énorme série contre les Nuggets, James Harden et Cie ont complètement craqué lors du Game 7 décisif, montrant un visage assez pathétique au vu de l’enjeu du match. Nouvelle élimination au premier tour des Playoffs, du grand classique.

Le marché de l’été

Ils partent : Norman Powell, Amir Coffey, Drew Eubanks, Ben Simmons, Patty Mills, Seth Lundy

Norman Powell, Amir Coffey, Drew Eubanks, Ben Simmons, Patty Mills, Seth Lundy Ils prolongent : James Harden, Nicolas Batum, Trentyn Flowers (two-way)

James Harden, Nicolas Batum, Trentyn Flowers (two-way) Ils arrivent : l’enquête sur Kawhi Leonard, Bradley Beal, Brook Lopez, John Collins, Chris Paul, Yanic Konan Niederhauser, Kobe Sanders (two-way)

Les Clippers courent toujours après la première qualification en Finales NBA de leur histoire. Pour tenter d’atteindre cet objectif, des grands noms viennent renforcer l’effectif tout en faisant augmenter la moyenne d’âge.

Brook Lopez (37 ans) et Chris Paul (40 ans) débarquent, le premier prenant le rôle de backup d’Ivica Zubac (un luxe par rapport à l’an dernier…) tandis que CP3 fait son grand retour dans la franchise où il a passé plusieurs années de son prime.

Bradley Beal (32 ans) a aussi été signé pour 11 millions de dollars sur deux ans. BB essayera de compenser le départ de Norman Powell, transféré à Miami (avant sa dernière année de contrat) dans un trade à trois permettant aux Clippers de récupérer John Collins. De quoi ajouter – sur le papier du moins – une belle profondeur à l’effectif (malgré le départ du sous-estimé Amir Coffey).

Au rayon des prolongations, James Harden a signé un nouveau deal de deux ans et 81,5 millions de dollars, tandis que Nicolas Batum repart pour une potentielle dernière danse.

D’un point de vue purement financier, les Clippers sont juste en dessous du premier apron malgré ces différents mouvements. La situation salariale est néanmoins un sujet sensible à Los Angeles aujourd’hui, la franchise californienne étant accusée d’avoir contourné le salary cap à travers un emploi fictif de Kawhi Leonard chez la société Aspiration (on en reparlera un peu plus tard…).

L’effectif 2025-26 des Clippers

Meneurs : James Harden , Chris Paul

, Chris Paul Arrières : Bradley Beal , Kris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Cam Christie, Kobe Sanders (two-way)

, Kris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Cam Christie, Kobe Sanders (two-way) Ailiers : Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr., Kobe Brown, Jordan Miller (two-way), Trentyn Flowers (two-way)

Derrick Jones Jr., Kobe Brown, Jordan Miller (two-way), Trentyn Flowers (two-way) Ailiers-forts : John Collins , Nicolas Batum

, Nicolas Batum Pivots : Ivica Zubac, Brook Lopez, Yanic Konan Niederhauser

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Clairement, l’effectif des Clippers est construit pour gagner MAINTENANT. C’est l’un des rosters les plus talentueux, expérimentés et profonds de la NBA sur le papier. C’est aussi l’équipe la plus âgée de toute la NBA avec 28,6 ans de moyenne d’âge.

Le cinq majeur des Clippers devrait être le suivant : James Harden et Ivica Zubac sur l’axe 1-5, le duo montrant une magnifique complicité la saison dernière. Kawhi Leonard, sur deux jambes après avoir réussi à boucler la saison dernière, sera sur le poste 3. Ensuite, on voit bien Bradley Beal prendre place à l’arrière (le coach Ty Lue l’a confirmé), et John Collins – capable de planter de loin tout en apportant une belle dimension aérienne – devrait intégrer les titulaires en tant qu’ailier-fort.

Ty Lue aura de multiples options à sa disposition, et pourrait tenter d’autres combinaisons selon les match-ups. Kris Dunn et Derrick Jones Jr. – avec leur profil défensif – peuvent aussi intégrer le cinq. Il ne serait pas choquant de voir par exemple Bradley Beal prendre un rôle de scoreur en sortie de banc.

Si la profondeur des Clippers sur les différents postes peut faire saliver, elle risque surtout d’être nécessaire. Qui dit effectif âgé dit risque plus gros de blessures / absences. Los Angeles aura besoin de tout le monde pour traverser les 82 matchs de régulière. L’objectif sera d’arriver au complet et en bonne santé en Playoffs.

TTFL : les joueurs des Clippers à suivre

James Harden, Kawhi Leonard et Ivica Zubac.

Le Barbu a montré l’an passé qu’il était encore capable d’envoyer 23 points, 6 rebonds et 9 passes tous les soirs, à 36 piges et pendant 79 matchs. Certes les pourcentages sont parfois cracra et il y a de la perte de balle, mais Harden reste une option solide.

Avec un tel maestro à la mène, Ivica Zubac s’est aussi imposé comme une bonne pioche en TTFL : 16,8 points, 12,6 rebonds, presque 3 passes et 1 contre, le tout avec très peu de déchet (63% au tir), ça se tente lors des soirées où on n’a pas trop d’options et qu’on veut assurer le coup.

Enfin, un mot forcément sur Kawhi Leonard. Quand il est sur les terrains et qu’il a ses deux genoux, le Fun Guy est toujours l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais entre bobos et load management, pas sûr qu’on le prendra tant que ça en TTFL cette saison.

Qu’attendre des Clippers cette saison ?

Les Clippers ont évidemment de grosses ambitions, avec un effectif destiné à jouer le titre sur le (très) court terme. Est-ce pour autant l’année où Los Angeles vaincra ses vieux démons en Playoffs, dans un Wild Wild West toujours plus redoutable ? Cela dépendra de plusieurs paramètres.

Paramètre numéro 1 : la santé des vétérans. On l’a dit, les Clippers sont l’équipe la plus âgée de NBA et on peut donc légitimement se poser des questions sur leur capacité à éviter les blessures. Les regards seront évidemment tournés vers Kawhi Leonard. En jambes en présaison, Leonard peut-il tenir sur la durée et surtout être à son meilleur niveau en Playoffs ? Comme chaque année, c’est la principale interrogation à Clipperland.

Paramètre numéro 2 : l’équilibre collectif. Plusieurs grands noms ont été ajoutés au roster, et il faudra que tout le monde trouve bien sa place et son rôle. C’était la force de l’équipe l’an dernier, où on avait un groupe sous-estimé qui avait la dalle, et qui défendait le plomb chaque soir. Les Clippers version Tyronn Lue aiment déjouer les pronostics quand ils ne sont pas attendus. Là, ils le sont.

Paramètre numéro 3 : l’enquête autour de Kawhi Leonard et les Clippers. Cela n’a pas pu vous échapper, les accusations d’emploi fictif concernant Kawhi avec la société Aspiration – pour potentiellement contourner le salary cap – ont mis la franchise de Steve Ballmer sous le feu des projecteurs. Les Clippers risquent de grosses sanctions de la NBA si les accusations sont fondées, ce qui a le potentiel de perturber l’équipe de Ty Lue tout au long de la saison.

Vous l’avez compris, les Clippers ressemblent à un vrai contender, mais un contender aux pieds d’argile. Il existe un scénario dans lequel la franchise de Los Angeles joue les premiers rôles à la fois en saison régulière et en Playoffs à l’Ouest. Il en existe un autre où les Clippers se plantent une nouvelle fois en cours de route, histoire de perpétuer la tradition.

Le pronostic du rédacteur : 51 victoires – 31 défaites

