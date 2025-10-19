Les 10 bonnes raisons de suivre les Los Angeles Clippers en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Si certaines équipes sont – sur le papier – plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. Au menu aujourd’hui ? Les Los Angeles Clippers.

#1 : Kawhi Leonard qui commence la saison sur deux jambes

Incroyable mais vrai, Kawhi Leonard a fini la saison dernière sur le parquet et non à l’infirmerie. Pas d’opération durant l’été, pas de début de saison tronqué, Leonard va enfin pouvoir démarrer la campagne à venir sur ses deux jambes. Signe très positif : Kawhi a joué en présaison et semblait déjà en grande forme.

To keep it simple…

Kawhi Leonard looks awesome

No surgeries, no rehab, no restrictions

Just Basketball! pic.twitter.com/mooJToLBNs

— Jackson Lloyd (@JacksonLloyd952) October 14, 2025

Est-ce que ça va tenir toute la saison, et surtout en Playoffs ? L’avenir nous le dira. Mais ne nous projetons pas trop, apprécions plutôt chaque minute.

#2 : les stepbacks de James Harden

James Harden a beau avoir 36 balais, il continue de faire du James Harden. Le Barbu a lâché une saison calibre All-NBA l’an passé avec près de 23 points, 6 rebonds et 9 passes de moyenne en 79 matchs. Le stepback est toujours aussi redoutable, la vision de jeu reste élite, et il est toujours capable de poser sa tente sur la ligne des lancers-francs.

Avant d’arriver en Playoffs, Harden devrait une nouvelle fois faire du sale durant sa 17e saison NBA (!).

#3 : Bradley Beal qui essaye de se racheter une carrière

Bradley Beal sort d’une expérience désastreuse chez les Phoenix Suns, sur le plan collectif et individuel. Entre bobos, stats en baisse et mauvais résultats, l’ancienne star des Wizards n’a jamais réussi à trouver sa place en Arizona. Il a surtout été pointé du doigt à cause de sa situation contractuelle, qui a plombé la flexibilité des Suns.

Mais désormais, c’est un nouveau départ qui attend Beal. L’arrière de 32 ans débarque à Los Angeles avec comme objectif de contribuer chez un candidat au titre. Le coach Tyronn Lue l’a dit : Beal sera titulaire sur le poste 2 aux côtés d’Harden. Peut-il relancer sa carrière dans un environnement qui lui convient ? Ce sera l’une des storylines à suivre cette saison.

#4 : The Wall et l’ambiance de l’Intuit Dome

Fatigués d’être considérés comme la deuxième équipe de Los Angeles, les Clippers version Steve Ballmer ont ouvert la saison dernière leur propre salle, eux qui ne voulaient plus partager les locaux de la Crypto Arena avec les Lakers. Et très vite, l’ambiance à l’Intuit Dome a marqué les esprits.

Avec « The Wall », section de supporters chauds bouillants placée juste derrière le panier, les Clippers ont désormais un véritable avantage du terrain quand ils jouent à domicile. Et on peut en témoigner, puisqu’on a fait un tour à l’Intuit Dome la saison dernière.

#5 : Steve Ballmer au premier rang

Steve Ballmer est probablement le propriétaire le plus passionné – pour ne pas dire fou – de toute la NBA. La preuve :

Clippers owner Steve Ballmer pulled up to The Wall, the new fan cheering section at the Intuit Dome 😂 pic.twitter.com/EyRrJd1cRQ

— The Sporting News (@sportingnews) October 24, 2024

#6 : la doublette Ivica Zubac – Brook Lopez

Les Clippers ont déjoué beaucoup de pronostics l’an passé, et c’était notamment grâce à la formidable saison d’Ivica Zubac. Avec quasiment 17 points et plus de 12 rebonds de moyenne, Zu a réalisé sa meilleure saison en carrière, dominant des deux côtés du terrain jusqu’à devenir finaliste pour le trophée de MIP. Son association avec James Harden est l’une des plus efficaces de la NBA et ça devrait continuer.

Ce qui va changer néanmoins pour Zubac, c’est qu’il possède enfin un remplaçant de qualité. Brook Lopez – ancien champion NBA – débarque en provenance de Milwaukee pour balancer des 3-points et lâcher des gros contres. Un profil qui permettra au pivot croate de souffler un peu plus, et donc d’être encore plus dominant une fois sur le terrain.

Huit années après avoir partagé brièvement le maillot des Lakers, Zubac et Lopez sont donc réunis désormais chez les Clippers. Attention les dégâts !

#7 : le retour de Chris Paul

Souvenirs, souvenirs !

Ancien visage des Clippers version Lob City, Chris Paul revient à Los Angeles pour disputer probablement sa toute dernière saison NBA, à 40 piges. Ce ne sera pas aux côtés de Blake Griffin et DeAndre Jordan, mais CP3 va tout de même avoir une vraie opportunité pour chercher cette bague de champion qui continue de lui échapper.

L’an passé chez les Spurs, Chris Paul a joué les 82 matchs de saison régulière pour 9 points et 7 passes de moyenne. Et il a montré en présaison qu’il était comme chez lui à LA. La preuve qu’il peut toujours contribuer, en mode Point God.

#8 : John Collins en mode Lob City

Parmi les joueurs qui devraient se régaler avec des playmakers du niveau de Chris Paul et James Harden, il y a John Collins. L’ancien des Hawks et du Jazz a de grosses qualités de finisseur, lui qui peut lâcher des gros tomars mais aussi planter du 3-points (40% l’an dernier). Son fit avec les Clippers devrait bien matcher et offrir pas mal de contenu pour les Top 10.

hey @WakeMBB you’re gonna wanna see this…

CHRIS PAUL ↗️↗️↗️ JOHN COLLINS pic.twitter.com/wpMhhMQIxa

— LA Clippers (@LAClippers) October 16, 2025

#9 : la Last Dance de Nicolas Batum ?

Nicolas Batum a décidé de repartir pour une nouvelle saison à Los Angeles, peut-être sa toute dernière en carrière. Toujours précieux, toujours hyper apprécié dans le groupe, Batman espère finir en beauté aux Clippers, franchise où il a réussi à se relancer après un passage très compliqué aux Hornets.

Le scénario rêvé pour la potentielle dernière danse de Nico ? Une première qualification en Finales NBA. C’est pas gagné, mais ce serait tellement beau.

#10 : les révélations de l’enquête sur Kawhi Leonard

On finit avec le plus croustillant.

Depuis l’intersaison, les Clippers sont dans le collimateur du journaliste d’investigation Pablo Torre, qui a balancé une bombe il y a quelques semaines : Kawhi Leonard aurait touché 28 millions de dollars à travers un emploi fictif avec la société Aspiration, ancien partenaire des Clippers, ce qui aurait permis à ces derniers de contourner le salary cap.

Cette affaire va entourer la franchise californienne pendant toute la saison, l’enquête de la NBA étant en cours. Les Clippers risquent de très grosses sanctions si les accusations se confirment…

NBA is investigating allegations stemming from a @PabloTorre report that the Clippers and Steve Ballmer circumvented the league’s salary cap by paying Kawhi Leonard for a job with no responsibilities, per @ShamsCharania

Clippers have denied the allegations:… pic.twitter.com/DnwLhqys3Y

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2025