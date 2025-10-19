Combien gagnent les joueurs des LA Clippers pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les LA Clippers. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les LA Clippers présentent une masse salariale totale de 196 004 903 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Kawhi Leonard. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Los Angeles Clippers pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 196 004 903 dollars

196 004 903 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 48 957 340 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 48 957 340 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 59 903 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 59 903 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 11 919 097 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 11 919 097 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Kawhi Leonard (50 000 000 dollars)

Kawhi Leonard (50 000 000 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Los Angeles Clippers

Données en date du 05/10/2025.

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Los Angeles Clippers

Avec une masse salariale de 196 004 903 dollars, les Clippers dépassent le premier apron de seulement 59 903 dollars, tout en restant à 11 919 097 dollars sous le second apron. Cette marge ultra fine limite déjà certains outils de renfort et complique les montages de trade, mais un petit mouvement financier pourrait les faire repasser sous le premier apron pour récupérer un peu de flexibilité. Le pari est clair : maximiser une fenêtre immédiate autour de Kawhi Leonard et James Harden, avec une addition de salaires intermédiaires (Zubac, Jones Jr., Collins) qui solidifient la rotation mais réduisent la manœuvrabilité. Les 4 contrats non garantis et plusieurs team options offrent des soupapes à court terme, alors que les player options à venir (Harden, Beal) peuvent rebattre les cartes dès l’été. Ambition élevée, flexibilité conditionnée à des micro-ajustements et à la santé des cadres.

Rappel sur les types de contrats NBA

