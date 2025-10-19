C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Cette saison les Clippers semblent armés pour le titre. Mais le problème c’est qu’on l’a déjà dit très souvent.

Kawhi Leonard, James Harden, Bradley Beal, Chris Paul, Bogdan Bogdanovic, Ivica Zubac, Brook Lopez, John Collins, Nicolas Batum. Tyronn Lue sur le banc. Est-ce que ces Clippers ne ressembleraient pas à la… meilleure équipe de NBA ? Sur le papier en tout cas ? Honnêtement la question mérite d’être posée, car cette saison Kawhi Leonard et sa santé en pointillé ont été rejoints par quelques profils parfaits pour emmener une équipe loin en Playoffs. On pense évidemment à Chris Paul, de retour là où pas mal de choses ont commencé, mais aussi au vétéran Brook Lopez ou à un Bradley Beal revanchard après avoir passé les deux dernières saisons à se faire tailler de partout. Postes doublés voir triplés, coaching confirmé, hype savamment montée par un proprio complètement cinglé… on verra les résultats hein, mais il y aura TOUJOURS quelque chose à voir cette saison avec les Clippers !