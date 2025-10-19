On ne se réjouit jamais d’une blessure mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Domantas Sabonis blessé pendant quelques jours, c’est donc notre Frenchy Maxime Raynaud qui pourrait en « profiter », en tout cas – déjà – jouer un peu plus.

Allez Maxime, c’est déjà ton moment !

Drafté par les Kings avec le pick 42 et très intéressant lors de la Summer League et la pré-saison, Maxime Raynaud a – comme l’autre rookie de Sacto Nique Clifford – un très beau coup à jouer dès sa saison rookie. Un joueur versatile et déjà très mature, dans un secteur intérieur assez concurrentiel. Concurrentiel il le sera donc beaucoup moins lors des quelques premiers matchs de la saison puisqu’on a appris hier que le pivot titulaire Domantas Sabonis était blessé aux ischios et manquerait quelques jours de taf :

C’est ton moment Max ! https://t.co/zStjfoU4gp

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) October 18, 2025



Avec des joueurs comme Keegan Murray ou Drew Eubanks susceptibles d’être titulaires en début de saison dans la raquette, l’ancien prospect de Stanford va avoir des minutes, c’est sûr et il le sait, et c’est la première bonne nouvelle de sa carrière NBA. On n’a rien contre Domantas Sabonis et sa tête de punk à chien, en plus il va encore être snobé pour le All-Star Game, donc prio à la carrière de nos petits (2m16…) français et on sera pas mal. En tout cas, Max nous a l’air très à l’aise et c’est déjà une bonne chose, visez plutôt le crooner et les pas de danse…

Kings rookie Maxime Raynaud gets the crowd going with his rendition of « Billie Jean » during the Rookie Talent Show at the annual Kings Fan Fest event. He even incorporated some « dance » moves.@StanfordMBB pic.twitter.com/FoMdPZxxY3

— Kevin John (@heykevinjohn) October 18, 2025



