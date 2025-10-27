Anthony Edwards (ischios) absent pour au moins deux semaines

Blessé hier au début du match des Wolves face aux Pacers, Anthony Edwards n’a pas terminé la rencontre. La nouvelle est tombée ce soir, la star de Minnesota manquera au moins deux semaines, avec une réévaluation d’ici sept jours.

Pas facile, comme coup à encaisser. Les Wolves devront faire sans Anthony Edwards pendant une quinzaine de jours. Une nouvelle qui survient alors que les Loups réalisent un début de saison plutôt correct mais affrontent les Nuggets et les Lakers durant les deux prochains matchs. Il y aura aussi New York d’ici le 6 novembre.

Aïe… Deux semaines d’absence à prévoir pour Anthony Edwards.

Un enchaînement de matchs à la portée de Minny avec Ant, qui va devoir s’en remettre à Julius Randle comme créateur principal. Si tout va bien et que le calendrier est aligné avec les prévisions, on devrait revoir Ant-Man pour l’enchainement Jazz puis Kings, à l’extérieur à partir du 10 novembre.