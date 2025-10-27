La dernière publication sur la chaîne YouTube The Ball Never Lies date du 16 octobre 2018 ! Il s’en est passé des choses depuis. Les Raptors, les Lakers, les Bucks, les Warriors, les Nuggets, les Celtics puis le Thunder en juin dernier ont glané des titres de champions NBA. La ligue a changé de mains avec toute une génération de jeunes joueurs et de nouvelles superstars qui trustent désormais les trophées. Bref, de l’eau a coulé sous les ponts comme on dit… Mais la team TBNL ne vous a pas oublié. Elle n’a pas oublié Kobe non plus.

Cela fait plus de cinq ans, presque six, que Kobe Bryant nous a quitté. Le 26 janvier 2020. Il avait 41 ans. Les hommages ont déferlé. C’est logique tant le choc fut violent et l’est toujours aujourd’hui même après plusieurs années de recul. On a voulu raconter Kobe dans le détail, à travers sa carrière bien sûr, le parquet, le hors terrain, un peu sa vie aussi pour tenter d’expliquer qui il était et l’impact qu’il a eu et a encore. Voici donc la première des trois parties de l’épisode #34 de The Ball Never Lies qui se concentre sur l’enfance et l’adolescence de Kobe ainsi que tout le travail de l’ombre qui a eu lieu autour de sa Draft et son entrée en NBA.

!!! IMPORTANT !!! – Pensez à activer les sous-titres si vous voulez bien comprendre le gros Shaq quand il parle ! 😉