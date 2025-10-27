Nouvelle semaine, nouvelle nuit de NBA, avec pas moins de 11 rencontres au programme. Il va y avoir de l’action partout, notamment à San Antonio où les Spurs jouent face aux Raptors et comptent prendre une 4e victoire de suite… mais aussi à Dallas, où les Mavericks doivent éviter de se faire rouster par le Thunder.

Le programme NBA du soir

0h : Pistons – Cavaliers

0h : Sixers – Magic

1h : Bulls – Hawks

1h : Rockets – Nets

1h : Pelicans – Celtics

1h : Spurs – Raptors

1h30 : Mavericks – Thunder

2h : Jazz – Suns

2h30 : Wolves – Nuggets

3h : Warriors – Grizzlies

3h30 : Lakers – Blazers

Le match à ne pas rater : Mavericks – Thunder

« La défense gagne des titres », qu’ils disaient en transférant Luka Doncic. La défense des Mavericks ressemble pourtant à celle d’une équipe de D3 qui s’est cuitée la veille. Et face au Thunder, qui arrive le couteau entre les dents pour conserver son invincibilité du début de saison, il va falloir se sortir les doigts. Si les Texans font preuve de coeur, on peut avoir un vrai pur match de basket. Sinon, ça pue la branlée monumentale avec des stats venues d’un autre monde pour un certain Shai Gilgeous-Alexander.

Le reste du programme

Les Spurs jouent en back-to-back à la maison, Wemby est prévenu : c’est entrecôte de dino au menu ce soir.

Le Magic doit absolument faire belle figure contre des Sixers invaincus.

Et si les Bulls continuaient à gagner ? Ce serait le début d’une belle blague à se raconter plus tard.

Cavaliers – Pistons, ça c’est du duel de l’Est qui donne envie.

Les Rockets ont pour mission de gagner face à des Nets qui ont pour mission de perdre. On devrait pouvoir s’arranger.

Les Celtics sont à la Nouvelle-Orléans, mais pour ce qui est de l’ambition de gagner… alors là…

Le Jazz va subir la loi de Devin Booker. Enfin normalement.

Gros duel à l’Ouest entre Wolves et Nuggets, mais sans Anthony Edwards. Ça perd de son charme.

Les Lakers devront s’en remettre à nouveau au talent d’Austin Reaves face aux Blazers.

Les Français en lice

Victor Wembanyama face aux Raptors, c’est comme l’histoire d’une météorite il y a 65 millions d’années.

Enfin les premières minutes de Noah Penda ?

Zaccharie Risacher et Noa Essengue s’affrontent… enfin s’ils jouent.

Ousmane Dieng aura du temps de jeu si son équipe fracasse les Mavericks.

Rudy Gobert et Joan Beringer face aux Nuggets.

Rayan Rupert et Sidy Sissoko sont à Los Angeles.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici