Nouveau volet de cette troisième édition de la NBA Cup cette nuit. Neuf rencontres sont au programme : les Pistons vont tenter de poursuivre leur série de victoires face aux Sixers et en fin de soirée, Victor Wembanyama veut sa revanche face à Steph Curry.

Le programme NBA du soir :

1h : Magic – Nets

1h : Knicks – Heat

1h30 : Pistons – Sixers

2h : Rockets – Trail Blazers

2h : Bucks – Hornets

2h : Timberwolves – Kings

2h : Pelicans – Lakers

2h : Mavericks – Clippers

3h30 : Spurs – Warriors

Les matchs à ne pas rater : Pistons – Sixers et Spurs – Warriors

Les Sixers (3e, 7-4) se déplacent chez le leader la Conférence Est, les Detroit Pistons (1ers, 10-2). Ces derniers sont sur 8 victoires consécutives et vont vouloir poursuivre cette série d’invincibilité. Joel Embiid sera absent côté Sixers mais un duel intéressant s’annonce sur le backourt entre Tyrese Maxey et VJ Edgecombe d’un côté et Cade Cunningham (s’il joue, il est questionable) de l’autre.

En deuxième partie de soirée, les Spurs et les Warriors s’affrontent de nouveau après un premier affrontement mercredi soir. Stephen Curry et ses coéquipiers ont eu le dernier mot il y a deux jours, mais nul doute que Victor Wembanyama voudra se rattraper et offrir une neuvième victoire aux Spurs, devant leur public.

Le reste du programme :

Les Knicks accueillent le Heat, mais sans Jalen Brunson.

Les Nets se déplacent en Floride chez le Magic, privé de Paolo Banchero.

Duel entre les Rockets de Kevin Durant – Alperen Sengun et les Trail Blazers.

Giannis Antetokounmpo reçoit les Hornets.

Duel de Français entre Rudy Gobert, Joan Beringer et Maxime Raynaud.

Luka Doncic va tenter d’enfoncer encore un peu plus les Pelicans.

Match de la déprime entre les Mavericks et les Clippers.

Les Français en lice :

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara affrontent le Heat.

Noah Penda reçoit les Nets.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko face aux Rockets.

Moussa Diabaté défie Giannis Antetokounmpo.

Rudy Gobert et Joan Beringer reçoivent Maxime Raynaud.

Nicolas Batum défie les Mavericks

Victor Wembanyama contre Stephen Curry.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici