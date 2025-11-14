Jeux Olympiques 2028 : les dates du tournoi de basket dévoilées

On vous en parlait cet été, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ont prévu de réajuster le calendrier et le tournoi de basket en sera l’un des principaux bénéficiaires. Les dates sont désormais fixées, à vos agendas !

La FIBA vient de publier les dates officielles des tournois de basket masculin et féminin pour Los Angeles 2028. Le basket sera l’un des grands temps forts des Jeux, et ça commence tôt :

Le détail des phases :

Phase de groupes féminine : 12 au 20 juillet 2028 .

. Phase de groupes masculine : 13 au 21 juillet 2028 .

. Quarts-de-finale femmes : 22-23 juillet.

Quarts-de-finale hommes : 24-25 juillet .

. Demi-finales femmes : 26 juillet .

. Demi-finales hommes : 27 juillet .

. Match pour la médaille de bronze femmes : 28 juillet .

. Match pour le bronze hommes et Finale femmes : 29 juillet.

Finale hommes : 30 juillet.

À noter que la finale du tournoi de basket masculin sera le tout dernier événement collectif de ces JO. La dernière image que l’on pourrait avoir serait donc Victor Wembanyama et l’Équipe de France, médaille d’or autour du cou. On signe tous les jours.