Giannis Antetokounmpo calme les rumeurs : « je ne vais nulle part »

Au lendemain d’une défaite 120-113 à Golden State, Giannis Antetokounmpo a livré un message limpide : il ne demandera pas de transfert, avant la deadline du 5 février. Alors que Milwaukee patine (11e de l’Est, 16-21), le double MVP assure être focus sur le terrain… et sur les Bucks.

À la sortie du vestiaire du Chase Center hier soir, Giannis Antetokounmpo a pris le temps de discuter de sa situation autour des rumeurs de transfert, et surtout à mettre les points sur les i :

“Il n’y aura jamais un moment où je sortirai pour dire : je veux un trade”.

insiste-t-il, avant d’ajouter, en découpant ses mots :

“Ce n’est pas… dans… ma… nature”.

Pour lui, le bruit vient d’ailleurs :

“Les conversations qui se passent entre d’autres personnes, des tiers, je ne peux pas les contrôler”.

explique-t-il, puis il fixe sa règle :

“Je ne vais nulle part. Je suis investi dans cette équipe. Je veux redresser ce groupe… Je suis focus à fond. Ma priorité, c’est de rester en bonne santé”.

Puis il lâche une phrase qui fait forcément écho à Milwaukee :

“Mon plan, c’est d’être ici pour le reste de ma carrière… si eux ne veulent plus de moi…”,

avant de rappeler qu’il ne décide pas de tout :

“Je ne suis pas celui qui est aux commandes… je suis un employé”

Dans ce contexte, le fond du dossier reste le même : Milwaukee souffre et Giannis lui-même a déjà manqué 14 des 37 matchs, ce qui rend la saison encore plus instable. Malgré ça, ses chiffres sont de niveau MVP : 29,5 points, 10 rebonds, 5,5 passes, avec 64,5% au tir, des standards auxquels le Greek Freak nous a habitué ces dernières années. Mais ce qu’il veut marteler, c’est que son engagement ne bouge pas, et que ceux qui vivent le quotidien de l’équipe ne voient pas un joueur en train de préparer sa sortie.

En même temps d’afficher son attachement aux Bucks, Giannis a aussi déclaré qu’il ne pensait pas à l’avenir, qu’il était uniquement concentré sur le présent et que son objectif – gagner – n’avait pas changé.

En filigrane, il y a évidemment la suite : même s’il assure ne jamais demander un trade, la ligue reste attentive aux dates : son opt-out possible à l’été 2027 (devenir agent libre), et l’extension de quatre ans pour 275 millions de dollars à laquelle il pourra prétendre à partir du 1er octobre prochain. Mais à court terme, son message est clair : si le monde attend une phrase pour déclencher un départ avant le 5 février, il vient de dire qu’elle n’existera pas.

