Programme NBA : duel d’arrières entre Anthony Edwards et Donovan Mitchell (3h)

Après la nuit complètement folle d’hier soir, notamment alimentée par le trade de Trae Young aux Wizards, on redescend en pression ce soir. Quatre matchs sont au programme NBA, on fait le point !

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Pacers

2h : Bulls – Heat

2h : Wolves – Cavaliers

3h : Jazz – Cavaliers

L’affiche à ne pas rater : Wolves – Cavaliers (3h)

Les loups reçoivent les Cavs pour clôturer la soirée. Les coéquipiers d’Anthony Edwards cherchent à obtenir un quatrième succès de rang pour continuer à mettre la pression sur le haut du panier de l’Ouest.

Du côté de l’Ohio, Donovan Mitchell va tout donner pour permettre à son équipe d’enchaîner et d’éventuellement chiper la 6e place de l’Est au Magic.

Tip-Off à 3h !

We’ve got 4 games lined up for your Thursday night!

🏀 Top 7 scorers meet at Ant, MIN host Spida, CLE

🏀 Mavs seek 3rd straight win vs. UTA

🏀 Two Eastern Conference battles

📺 NBA TV & NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/7igIb3XgvN

— NBA (@NBA) January 8, 2026

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün seront (peut-être) face aux Pacers

Rudy Gobert et Joan Beringer affrontent les Cavaliers

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici