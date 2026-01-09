Rick Carlisle a remporté le 1000e match de sa carrière : un coach légendaire !

Rick Carlisle est devenu cette nuit le 11e coach de l’histoire de la NBA à atteindre la barre des 1000 victoires en saison régulière. C’est Pascal Siakam qui lui a offert cet honneur grâce à un game-winner face aux Charlotte Hornets (114-112).

L’attente a été longue. Rick Carlisle était bloqué à 999 victoires en carrière depuis 13 matchs. 13 longues défaites pour ces Indiana Pacers 2025-26 dont le seul objectif est de finir bien classé à la loterie et espérer rajouter un immense talent à l’effectif.

Mais cette nuit, les coéquipiers de T.J. McConnell ont mis fin à leur mauvaise série au bout du suspense grâce à un shoot de fin de match de Pascal Siakam.

Game-winner de Pascal Siakam face aux Hornets ! 🔥

Rick Carlisle rejoint donc 9 coachs légendaires et Doc Rivers au-delà de cette incroyable barre des 1000 succès en saison régulière.

Maintenant que les Pacers ont rendu hommage à leurs coachs, ils peuvent se reconcentrer sur les défaites serrées jusqu’à la fin de saison, car ces victoires au bout du suspense ne font pas du bien à leur tanking. La marche en avant de Rick Carlisle reprendra, à coup sur, de plus belle la saison prochaine.