Bulls – Heat reporté à cause de la condensation sur le parquet !

En voilà une rareté. Une fuite dans le toit combinée à des pluies torrentielles, des températures hautes et un fort taux d’humidité ont crée de la condensation sur le parquet du United Center. Le match opposant les Bulls au Heat a donc été reporté.

James Naismith a crée le basket-ball pour avoir un sport praticable en salle, l’hiver. 145 ans plus tard, Chicago n’a toujours pas compris le concept. L’équipe, déjà, ne semble pas toujours maîtriser cette discipline, mais même les infrastructures font désormais faux bond.

Le parquet du United Center était impraticable cette nuit, la faute, aux premières nouvelles, à une fuite dans le toit. Après plus de 2h d’incertitude, Shams Charania a annoncé le report définitif de la rencontre.

Bulls-Heat game tonight in Chicago has been postponed due to condensation on the court, sources tell ESPN.

Pendant cette attente, plein de drôles d’images sont venues animer la soirée, comme la signature d’autographes d’A’Ja Wilson qui se baladait tranquillement sur le parquet, ou encore le concours de shoots particulier entre Tyler Herro et Benny the Bull.

This interaction between A’ja Wilson and an Aces fan is so wholesome 🖤 pic.twitter.com/VZS4kNrI5A

Benny the Bull qui bat Tyler Herro dans un concours de tirs à l’envers du milieu de terrain.

C’est Intervilles dans le United Center. pic.twitter.com/cwnlEhpf1F

Les joueurs ont eu beau essuyer avec leurs pieds de toute leurs forces, rien y a fait. La bonne nouvelle c’est que si la NBA ne trouve pas de nouvelle date, Chicago et Miami se retrouveront de toute façon autour de la mi-avril pour une rencontre de Play-In.

