Grosse surprise lorsque LaMelo Ball a été annoncé en sortie de banc face aux Raptors. Mais selon Rod Boone, c’est pour lui permettre de jouer davantage dans les 4e quarts-temps et de participer aux back-to-backs. Quoi qu’il en soit, le meneur de jeu a été très bon malgré la défaite face aux Pacers.

Hier, les Charlotte Hornets ont pris un buzzer-beater face aux Toronto Raptors et aujourd’hui un game-winner face aux Indiana Pacers. Mais la bonne nouvelle, c’est que pour la première fois depuis longtemps, LaMelo Ball a participé à un back-to-back.

On en a fait des TrashTalk Curse dans notre histoire.

Mais @ABallNeverLies et @levraiscw qui font un Apéro sur les Hornets pour la première fois depuis 2018.

Avant que Charlotte ne prenne un buzzer-beater la nuit même et un game-winner le lendemain.

C’est du HAUT NIVEAU ! 😭 pic.twitter.com/dwPDHAlzuT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

Pour ce faire, le meneur de jeu est sorti du banc cette nuit. Une anormalité qui a rendu sa performance un peu pus exceptionnelle. En première mi-temps il a inscrit 22 points en 13 minutes et a surtout réussi un buzzer-beater lors des deux quarts-temps.

Oh ce tir de LaMelo Ball à la sirène du premier quart-temps 😭🚨pic.twitter.com/uriTS3q6ak

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

À la fin du deuxième quart-temps, LaMelo Ball a mis son deuxième buzzer-beater du soir 😅 pic.twitter.com/rjLRmgqUjB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026

Après le retour des vestiaires, LaMelo Ball a continué son chantier, mais n’a pas pu empêcher la défaite des siens. Sa ligne statistique reste de très haute facture : 33 points en 27 minutes, 3 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions à 12/24 au tir dont 7/15 à 3-points et 2/2 aux lancers francs.