La nuit des Français en NBA : Moussa Diabaté a failli être décisif

En prenant deux rebonds offensifs et en inscrivant trois lancers-francs dans le money-time, Moussa Diabaté a failli offrir la victoire aux Charlotte Hornets cette nuit. Rudy Gobert s’est lui illustré avec un nouveau double-double.

Les résultats de la nuit NBA :

Hornets – Pacers : 112-114 (stats)

: 112-114 (stats) Bulls – Heat : REPORTÉ

Wolves – Cavaliers : 131-122 (stats)

– Cavaliers : 131-122 (stats) Jazz – Mavericks : 116-114 (stats)

Moussa Diabaté

En fin de match, le pivot des Hornets s’est battu comme un beau diable en grattant deux rebonds offensifs et quatre lancers-francs qui auraient pu faire la différence. Malheureusement, il est aussi à l’origine de l’ultime perte de balle de son équipe. 10 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour lui ce soir à 2/5 au tir et 6/8 aux lancers.

Game-winner de Pascal Siakam face aux Hornets ! 🔥

(et l’interception rusée de T.J. McConnell juste après).pic.twitter.com/1RLblEI1VO

Tidjane Salaün

L’ailier a rarement été aussi discret ces derniers temps. Seulement 13 minutes sur le parquet pour 5 points, 2 rebonds et 1 passe décisive à 2/5 au tir et 0/3 de loin.

Rudy Gobert

Le pivot des Minnesota Timberwolves continue d’afficher une forme éblouissante. Contre la grosse raquette des Cavaliers, Gobzilla a compilé 11 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions à 5/5 au tir et 1/3 aux lancers-francs.

