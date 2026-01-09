La nuit des Français en NBA : Moussa Diabaté a failli être décisif
Le 09 janv. 2026 à 05:20 par Robin Wolff
En prenant deux rebonds offensifs et en inscrivant trois lancers-francs dans le money-time, Moussa Diabaté a failli offrir la victoire aux Charlotte Hornets cette nuit. Rudy Gobert s’est lui illustré avec un nouveau double-double.
Les résultats de la nuit NBA :
- Hornets – Pacers : 112-114 (stats)
- Bulls – Heat : REPORTÉ
- Wolves – Cavaliers : 131-122 (stats)
- Jazz – Mavericks : 116-114 (stats)
Moussa Diabaté
En fin de match, le pivot des Hornets s’est battu comme un beau diable en grattant deux rebonds offensifs et quatre lancers-francs qui auraient pu faire la différence. Malheureusement, il est aussi à l’origine de l’ultime perte de balle de son équipe. 10 points, 5 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre pour lui ce soir à 2/5 au tir et 6/8 aux lancers.
Game-winner de Pascal Siakam face aux Hornets ! 🔥
(et l’interception rusée de T.J. McConnell juste après).pic.twitter.com/1RLblEI1VO
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2026
Tidjane Salaün
L’ailier a rarement été aussi discret ces derniers temps. Seulement 13 minutes sur le parquet pour 5 points, 2 rebonds et 1 passe décisive à 2/5 au tir et 0/3 de loin.
Rudy Gobert
Le pivot des Minnesota Timberwolves continue d’afficher une forme éblouissante. Contre la grosse raquette des Cavaliers, Gobzilla a compilé 11 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions à 5/5 au tir et 1/3 aux lancers-francs.
Le programme de ce soir :
- 1h : Celtics – Raptors
- 1h : Magic (Noah Penda) – Sixers
- 1h : Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly) – Pelicans
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Clippers (Nicolas Batum)
- 2h : Grizzlies – Thunder (Ousmane Dieng)
- 3h : Nuggets – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 3h : Suns – Knicks (Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet)
- 4h : Warriors – Kings (Maxime Raynaud)
- 4h : Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert) – Rockets
- 4h30 : Lakers – Bucks