Résumé NBA de la nuit : les Wolves dominent les Cavaliers (131-122)

Le 09 janv. 2026 à 05:31 par Robin Wolff

Anthony Edwards Julius Randle Wolves 17 mai 2025
Source image : YouTube

Le plus gros match en NBA cette nuit était incontestablement le Wolves – Cavaliers. Ce sont Anthony Edwards et ses coéquipiers qui s’en sont sortis grâce à une performance magnifique de l’ensemble du cinq majeur.

Les résultats de la nuit NBA :

  • Hornets – Pacers : 112-114 (stats)
  • Bulls – Heat : REPORTÉ
  • Wolves – Cavaliers : 131-122 (stats)
  • Jazz – Mavericks : 116-114 (stats)

Truly bizarre scenes at United Center tonight. The Bulls – Heat game has been delayed for more than a hour as crews work to clean the court from condensation caused by the torrential downpours outside, warmer temps and high humidity levels. @WGNNews pic.twitter.com/iVi5nuZdzs

— Josh Frydman (@Josh_Frydman) January 9, 2026

Le programme de ce soir :

  • 1h : Celtics – Raptors
  • 1h : Magic – Sixers
  • 1h : Wizards – Pelicans
  • 1h30 : Nets – Clippers
  • 2h : Grizzlies – Thunder
  • 3h : Nuggets – Hawks
  • 3h : Suns – Knicks
  • 4h : Warriors – Kings
  • 4h : Blazers – Rockets
  • 4h30 : Lakers – Bucks
