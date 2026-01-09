Résumé NBA de la nuit : les Wolves dominent les Cavaliers (131-122)
Le 09 janv. 2026 à 05:31 par Robin Wolff
Le plus gros match en NBA cette nuit était incontestablement le Wolves – Cavaliers. Ce sont Anthony Edwards et ses coéquipiers qui s’en sont sortis grâce à une performance magnifique de l’ensemble du cinq majeur.
Les résultats de la nuit NBA :
- Hornets – Pacers : 112-114 (stats)
- Bulls – Heat : REPORTÉ
- Wolves – Cavaliers : 131-122 (stats)
- Jazz – Mavericks : 116-114 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Rick Carlisle a remporté son 1000e match de saison régulière en NBA grâce à un game-winner de Pascal Siakam.
- Pourtant LaMelo Ball avait été très bon… en sortie de banc.
- Un match annulé à cause d’une fuite dans le toit. Ça ne pouvait arriver qu’à Chicago !
- Le cinq majeur des Wolves a passé 112 points aux Cavaliers cette nuit. Ils ont maîtrisé le match, menant le plus souvent d’une petite dizaine de points et même un retour à -4 des visiteurs dans les derniers instants ne les a pas fait paniquer.
- Anthony Edwards est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 10 000 point en NBA après LeBron James et Kevin Durant.
- Lauri Markkanen (33 points) et Keyonte George ont été plus solides dans le money-time que les Mavericks.
Le highlight de la nuit :
Truly bizarre scenes at United Center tonight. The Bulls – Heat game has been delayed for more than a hour as crews work to clean the court from condensation caused by the torrential downpours outside, warmer temps and high humidity levels. @WGNNews pic.twitter.com/iVi5nuZdzs
— Josh Frydman (@Josh_Frydman) January 9, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Celtics – Raptors
- 1h : Magic – Sixers
- 1h : Wizards – Pelicans
- 1h30 : Nets – Clippers
- 2h : Grizzlies – Thunder
- 3h : Nuggets – Hawks
- 3h : Suns – Knicks
- 4h : Warriors – Kings
- 4h : Blazers – Rockets
- 4h30 : Lakers – Bucks