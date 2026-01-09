Anthony Edwards est un monstre de précocité. À seulement 24 ans et 156 jours, il a atteint cette nuit la barre des 10000 points marqués en NBA. Seuls LeBron James et Kevin Durant ont été plus rapides dans l’histoire !

Cette nuit, Anthony Edwards a inscrit 25 points dans la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Cleveland Cavaliers. Une performance au scoring assez moyenne pour lui, ce qui en dit long sur sa qualité dans l’exercice.

L’arrière a atteint, à cette occasion, la barre des 10000 points marqués en carrière. Un exploit réalisé à seulement 24 ans et 156 jours. Il est d’ailleurs devenu le troisième homme le plus rapide de l’histoire de la Grande Ligue a atteindre le cinq chiffres.

Anthony Edwards has become the third-youngest player to reach 10,000 career points:

▪️LeBron James – 23 years, 59 days

▪️Kevin Durant – 24 years, 33 days

▪️Anthony Edwards – 24 years, 156 days https://t.co/gxsPoOfrwI

— NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2026

LeBron James n’a pas eu besoin d’aller en université avant d’arriver en NBA. Une explication de sa présence en tête du classement. Kevin Durant suit, la preuve pour Anthony Edwards qu’il est sur le bon chemin. Seuls des légendes du scoring trônent le haut de la liste.

Anthony Edwards a marqué tous ces points en saison régulière, mais est également très bien parti en Playoffs puisqu’il a déjà conduit ses Timberwolves à deux Finales de Conférence. Un très grand joueur de basket-ball est définitivement en construction.

Source texte : NBA PR