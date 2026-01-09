Trae Young ne devrait pas beaucoup jouer avec les Wizards cette saison

Trae Young est en fin de contrat cet été, mais il y a fort à parier qu’une prolongation aux Washington Wizards a déjà été discutée. Car cette saison, il est possible que le meneur de jeu ne joue pas ou peu. Le transfert est pensé sur le long terme.

Malgré les quelques victoires qui s’accumulent ces derniers temps, l’objectif des Washington Wizards ne change pas cette saison : le bas du classement. L’équipe de la capitale est, au moment où ces lignes sont écrites, la quatrième pire franchise de NBA et peut donc viser le premier choix de Draft dans quelques mois.

Alors il ne faudrait surtout pas que l’arrivée de Trae Young vienne se mettre en travers de cette mission. Selon Josh Robbins, journaliste pour The Athletic, il est probable que l’ancien des Atlanta Hawks ne joue pas ou peu jusqu’à avril prochain.

Trae Young is not expected to play much, if at all, for the Wizards this season, per @JoshuaBRobbins. Mind boggling.

Depuis le début de l’année, Trae Young est en proie à de nombreuses blessures et la raison plus officielle de ce repos à venir est que les Wizards souhaitent prendre soin du corps de leur nouvelle recrue.

Mais toute la NBA sait que Washington n’a son pick de Draft, cette année, que si l’équipe est dans le Top 8 de la prochaine loterie. Alors pourquoi prendre des risques en amont de cette cérémonie ?

The Wizards are fully incentivized to be cautious with Trae Young due to their 2026 pick protection status.

Washington’s 1st is top-8 protected, which conveys to the Knicks if they fall outside there.

With Young battling injuries, Washington will play it very safe this season. pic.twitter.com/LDHIlyA4nF

Bub Carrington peut sourire. Avec le départ de C.J. McCollum, il est désormais le meneur titulaire (car seul de l’effectif à ce poste) jusqu’à la fin de la saison.

