La plus belle nouvelle de la journée ! Nikola Topic a terminé sa chimiothérapie. Le meneur de jeu du Thunder a été touché par un cancer des testicules, mais selon le média Sportal Srbija, il pourrait revenir sur les parquets dès cette saison.

Quel plaisir de revoir des images de Nikola Topic à l’entraînement. Depuis sa Draft en 2024, le meneur de jeu a enchaîné les soucis et n’a pas encore pu montrer ses immenses qualités sur les parquets de NBA. Dans un premier temps ce n’était « que » des soucis de blessure avec une déchirure des ligaments croisés l’an passé.

Mais cette saison, sa santé était en jeu puisqu’un cancer des testicules lui avait été diagnostiqué. Heureusement, selon le média Sportal Srbija, sa chimiothérapie est terminée et il pourrait rapidement enfiler la tunique du Oklahoma City Thunder.

Just a few months ago, Nikola Topic started chemo after his cancer diagnosis and now he’s already back in training 💪🇷🇸

Wishing him a speedy recovery and hoping to see him fully back soon 🙏 pic.twitter.com/OCd3kDEZhh

— BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2025

Bien sûr, la nouvelle basketballistique est sympathique, mais le plus important, c’est que Nikola Topic soit désormais en bonne santé !

Source texte : Sportal Srbija