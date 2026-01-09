Zion Williamson sur les tablettes des Chicago Bulls

Zion Williamson est un des gros dossiers de cette Trade Deadline 2026. Les New Orleans Pelicans semblent avoir ouvert un autre projet autour de Derik Queen et Jeremiah Fears et tous leurs autres joueurs sont dans les rumeurs. L’ailier fort pourrait intéresser les Chicago Bulls.

Au moment de faire leurs courses de mi-saison, les dirigeants des Chicago Bulls ne se posent qu’une question : comment rester le plus mid possible ? Alors essayer d’aller chercher une superstar dont le début de carrière a été ruiné par les blessures et dont l’avenir sportif sur les parquets semble incertain est la solution parfaite.

Selon Brett Siegel, journaliste chez Clutch Sports, la franchise de l’Illinois a surveillé les performances de Zion Williamson ces dernières semaines et pourrait tenter le coup. Il faut dire que le joueur tourne à 24 points et 6 rebonds de moyenne en moins de 30 minute sur les parquets lors des 10 derniers matchs.

“Keep a close eye on the [Bulls] maybe pursuing Zion Williamson from the Pelicans.”

« Il faut garder un oeil sur les Bulls et Zion Williamson. J’ai entendu que Chicago avait scouté New Orleans et Zion Williamson semble être le candidat idéal pour acheter à ‘bas prix’. Surtout pour une équipe comme les Bulls qui ont beaucoup de contrats expirants en fin de saison. »

En effet, l’été prochain, Nikola Vucevic, Coby White, Zach Collins, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu, Jevon Carter et Dalen Terry seront tous en fin de contrats et il semble impossible que Chicago les laisse tous partir contre rien. Même si au vu des décisions du management ces dernières années, l’impossible est un concept très abstrait.

Alors si, comme les Atlanta Hawks avec Trae Young, les New Orleans Pelicans souhaitent utiliser Zion Williamson pour se faire de la place en banque, ils pourraient le transférer contre deux ou trois joueurs de la liste ci-dessus.

L’ailier fort touchera 86 millions de dollars sur les deux prochaine saisons. Un sacré pactole qui handicape la reconstruction commencée par Joe Dumars (même si ce dernier a choisi de la faire sans pick…). Alors si Chicago croit encore au potentiel du numéro 1 de la Draft 2019, le coup est peut-être à tenter.

