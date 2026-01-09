La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Draymond Green se venge de Scottie Barnes

Quand un TrashTalk Award sort, il est rare que Draymond Green en soit très loin. Pas toujours dans le bon rôle, mais ce jour, le molosse des Warriors est du bon côté de la barrière. En effet, face aux Raptors, il reçoit la balle à 3 points, face au panier, Scottie Barnes ne juge pas bon de monter dessus, alors DG dégaine, et la suite appartient en quelque sorte à l’histoire.

Draymond Green FLIPPED OFF Scottie Barnes after the 3 😭😭😭

“KEEP TURNING YOUR BACK ON ME” pic.twitter.com/Gs7HNwU6Ll

— BrickCenter (@BrickCenter_) December 28, 2025

« Continue de me tourner le dos ! »

Scottie Barnes a carrément tourné le dos à Draymond Green, qui ne s’est donc pas fait prier pour sanctionner. Possible que l’on ne revoie plus le rookie de l’année 2022 manquer de respect de la sorte à son vis-à-vis.

Candidat # 2 : Nolan Traoré se fait terminer par Bub Carrington

L’apprentissage de la NBA n’est pas de tout repos pour Nolan Traoré. Notre frenchy est utilisé avec parcimonie et chahuté par son coach Jordi Fernandez. Difficile pour lui de trouver son rythme malgré quelques belles fulgurances. Toutefois, Bub Carrington a décidé d’imiter le coach Espagnol et de chahuter un peu le numéro 88 des Nets.

Aaah merci à @bijan_todd d’avoir capturé ça

Nolan Traoré 🇫🇷 s’est pris un MÉCHANT cross cette nuit, et Bub Carrington en revenant vers son banc était en mode « Who the fuck is this guy ?? » 😭😭

En live depuis la tribune presse ça nous a fait malpic.twitter.com/n1Z8OziyIn

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 3, 2026

« Putain c’est qui ce mec ? »

L’ancien de Saint Quentin s’est fait crosser par le meneur des Wizards qui a décidé d’en rajouter une couche. T’inquiète Nolan, tu prendras ta revanche.

Candidat # 3 : Devin Booker n’a pas peur d’Alex Caruso

Devin Booker a confiance en lui et ça se ressent souvent lors des money-times des matchs. Avant le match face au Thunder, un journaliste lui a posé la question pour savoir comment il se sentait avant d’affronter la défense d’OKC et surtout Alex Caruso, réputé pour être l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, et l’arrière des Suns n’a pas semblé impressionné.

« That’s Alex Caruso guarding you. That’s one of the best perimeter defenders in the league. What’s your confidence level that you can get up a good look against that level of defender in that situation? »

Devin Booker: « Yeah pretty confident » 🤣 pic.twitter.com/m3vISiqq3X

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) January 5, 2026

« C’est Alex Caruso qui va défendre sur toi, c’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le périmètre. Avez-vous confiance pour prendre le meilleur sur lui ? »

« Ouais, je suis assez confiant »

Le pire, c’est que D-Book a joint les actes à la parole puisqu’il a sorti 24 points, 6 rebonds et 9 passes décisives dans la victoire de Phoenix face à OKC, porutant meilleure équipe de la ligue.

Candidat # 4 : Jeremy Sochan s’occupe du cas Jarred Vanderbilt

Même si son temps de jeu chez les Spurs devient inversement proportionnel au nombre de rumeurs de transferts qui l’envoient loin du Texas, Jeremy Sochan trouve toujours le moyen de se rendre utile à San Antonio. Lors du dernier affrontement entre Spurs et Lakers, c’était pour faire sortir Jarred Vanderbilt de ses gonds, l’intérieur Polonais n’ayant de cesse de crier « Hell No ! » à chaque tentative de son adversaire, proche du banc donc. En fin de match une confrontation a eu lieu entre les deux hommes, qui ont dû être séparés

Candidat # 5 : Alex Sarr répond à Anthony Edwards

Une fois n’est pas coutume, Anthony Edwards a taillé, mais Alex Sarr lui a rendu la monnaie de sa pièce. Ant-Man a scoré le premier panier du match entre Wolves et Wizards sur la truffe du pivot Français et a tenu à le pointer du doigt. Du trashtalking à la Kermit Wilts pour ceux qui ont la ref du film « Le Haut du Panier ». Mais Le petit frère d’Olivier ne s’en laisse pas conter.

Anthony Edwards points at Alex Sarr after the bucket, and then Alex Sarr returns the favor after he hits a bucket —

This is great. 🤣

(via @chasedcsports)

pic.twitter.com/1CcxYjgjj5

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 5, 2026

Mdrrr avec ce plan de caméra, j’adore https://t.co/1zGkyqZW1f

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 5, 2026

Le second choix de la Draft 2023 a répondu au numéro 1 de la Draft 2020, et ce dernier a semblé kiffer le répondant de son adversaire. Trashtalker dans le respect, que demander de plus finalement ?