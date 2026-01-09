Trae Young n’avait pas encore pris la parole depuis son transfert aux Washington Wizards, et c’est désormais chose faite. L’ancien meneur des Hawks a posté un message sur ses réseaux sociaux

Il n’avait connu aucun autre uniforme que celui des Faucons depuis son arrivée en NBA, mais la prochaine fois que Trae Young se rendra à la StateFarm Arena, ce sera dans la peau de l’adversaire. Le meneur, arrivé en 2018, est parvenu à hisser sa désormais ancienne équipe jusqu’aux Finales de Conférence en 2021, sans jamais parvenir à retourner aussi haut. On retiendra aussi ses quatre convocations au All-Star Game et ses nombreuses provocations envers les fans des Knicks au Madison Square Garden.

Malgré des résultats globalement moyens, Ice Trae quitte aujourd’hui Atlanta en ayant été le visage de la franchise pendant sept ans, ça valait bien une prise de parole sur Twitter, avec des mots sciemment choisis.

…Another Opportunity🙏🏽💯❄️ pic.twitter.com/jDk09ZI8BZ

— Trae Young (@TheTraeYoung) January 9, 2026

« Je n’aurais jamais pensé écrire ceci… Ces dernières années ne se sont pas déroulées comme je l’espérais. Des attentes que nous avions créées pour nous-mêmes, viser des sommets qu’Atlanta n’avait encore jamais atteints. Ramener un championnat à Atlanta a toujours été mon objectif. Cependant, entre les blessures, les revers et des situations qui n’avaient pas de sens, nous n’avons jamais vraiment pu montrer tout notre potentiel. La ville qui m’a vu grandir et m’a tant appris sera toujours un chapitre de cette histoire… Mais la douleur de rester au même endroit a fini par dépasser l’incertitude du changement. Le changement est souvent accompagné de peur, mais je le vois comme une nouvelle opportunité. J’entame ce nouveau chapitre avec enthousiasme, la tête haute et le regard tourné vers l’avenir. Il est temps de voir ce qui est possible quand le soutien est réel et la vision claire. On avance. »

Même s’il montre de la gratitude, on peut aisément déceler de l’amertume dans les mots de Trae Young qui, s’il est conscient de n’avoir jamais réitéré son exploit de 2021, n’était plus vraiment désiré à ATL, et ne s’est pas toujours senti dans les meilleures dispositions pour accomplir mieux. S’il est évidemment reconnaissant pour ces sept années, le soulagement de bénéficier d’un nouveau départ peut se lire entre ces quelques lignes, et il est également difficile de ne pas y voir une critique déguisée à l’organisation des Hawks sur certains passages.

Quoi qu’il en soit, Trae Young n’est plus un joueur des Hawks, alors pas le temps pour les regrets, l’ennemi public n°1 à New York se tourne déjà vers l’avenir, et la seconde partie de sa carrière à Washington.