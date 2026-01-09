ALL-STAR GAME : nos votes dans le nouveau système – Apéro TrashTalk

Apéro spécial All-Star Game ce vendredi soir avec Alex et Bastien. Les deux Hexperts ont voté pour envoyer les 24 joueurs de leurs choix au match des étoiles. Attention, un nouveau système de votes pourrait desservir quelques stars.

Quels seront les 24 joueurs sélectionnés pour le All-Stars Game 2026 ? La question à laquelle Alex et Simon ont essayé de répondre ce vendredi soir pendant près de 40 minutes. Huit internationaux, pas de poste défini, les critères changent et certains visages aussi.