Olivier Sarr signe un « two-way contract » chez les Cavs !

Vous connaissez Alexandre Sarr, donc forcément ce nom vous dit quelque chose. C’est bien son frère – Olivier Sarr – qui fait son grand retour en NBA : les Cavaliers de Cleveland vont en effet lui redonner sa chance chez les grands.

La franchise de l’Ohio lui a fait signer un contrat two-way (pour alterner entre la NBA et la G League) pour cette fin de saison. La nouvelle a été annoncée par Michael Scotto de HoopsHype.

Alors celle-là je l’avais pas sur ma bingo card de mars 2026, le dernier match d’Olivier remonte à avril 2024…!

Des blessures l’ont vachement miné, il va pouvoir jouer des coudes dans la raquette de Cleveland.

Olivier Sarr (27 ans) a passé la majeure partie de son parcours NBA au Thunder entre 2021 et 2024. Lors de ses trois saisons avec la franchise d’Oklahoma City, il a tourné à 4,8 points et 3,5 rebonds en 13,8 minutes par match. Derrière, une grave blessure au tendon d’Achille l’a écarté des parquets pendant toute la saison 2024-25.

Le grand frère d’Alexandre a ensuite effectué un essai avec les Raptors de Toronto avant le début de cette saison. Mais ce test n’a pas convaincu la franchise canadienne de le conserver dans son roster. Olivier Sarr a alors été gardé pour évoluer en G League chez les Raptors 905.

C’est donc maintenant aux Cavs qu’Olivier Sarr va pouvoir retenter sa chance en NBA, aux côtés de stars comme James Harden et Donovan Mitchell. Il pourra notamment apprendre et compter sur l’expérience de Jarrett Allen et Evan Mobley dans la raquette.

C’est une excellente nouvelle pour la famille Sarr, pour le basket français et une belle opportunité pour Olivier. En espérant désormais que l’intérieur de 2m08 puisse trouver sa place et intégrer le roster.