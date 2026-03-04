La vidéo a tourné partout ces dernières heures : Luka Doncic qui ignore un check de JJ Redick, quelques mots échangés sur le banc, il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile. Sauf que pour le coach des Lakers, il n’y a ni clash ni fissure, juste un moment de compétition comme il en existe tout le temps dans une équipe qui veut gagner.

La scène avait tout pour exploser en ligne : Luka Doncic sort du terrain, ne prend pas le fist bump de JJ Redick, les deux échangent vivement sur le bord du terrain, puis Jarred Vanderbilt se lève pour faire tampon quand le ton monte encore un peu. Visuellement, ça raconte une tension. Et quand ça concerne les Lakers, la machine à interpréter s’emballe encore plus vite.

Luka Doncic and JJ Redick 👀

(h/t @bryantintown)pic.twitter.com/azig5Biexe

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 2, 2026

Sauf que Redick a lui-même cassé la lecture dramatique avant la réception des Pelicans. Sa réponse est limpide :

« Je ne comprends pas pourquoi c’est devenu aussi viral. Tout m’a semblé parfaitement normal. »

Le coach des Lakers ne se contente pas de nier un problème, il défend presque ce type de moment. Dans sa logique, ce genre de discussion fait partie de la vie d’une équipe ambitieuse. Ça arrive entre coach et joueur, entre coéquipiers, et ce n’est pas forcément mauvais signe. Au contraire, ça peut traduire de l’exigence, surtout quand l’équipe est sous pression.

Ce sont même des situations qui arrivent plus qu’on ne le pense en réalité. Rappelez-vous il y a quelques années où Erik Spoelstra s’était pris la tête avec Jimmy Butler durant des temps-morts.

Jimmy Butler and Coach Spoelstra get heated on the sidelines 😳

(via @NBCSWarriors)

https://t.co/cOpSTjcuS3

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2022

Ce qui a fait parler sur cette séquence à L.A, c’est notamment le contexte actuel de l’équipe. Les Lakers restait sur trois défaites de suite avant ce déplacement à Golden State, dont deux revers serrés contre Orlando et Phoenix. Selon ESPN, une source proche des Lakers a également balayé toute lecture alarmiste avec une idée simple : trouver une star NBA frustrée après trois défaites de rang serait presque plus surprenant que l’inverse.

Le reste renforce encore la thèse du non-événement. Toujours selon ESPN, une source proche de Doncic décrit une relation solide et proche entre les deux hommes, avec un trait commun très clair : une grosse compétitivité et une tendance à se pousser mutuellement. Et sportivement, les Lakers ont enchaîné après cette séquence, avec des victoires contre les Warriors puis les Kings, avant de battre aussi les Pelicans. Certes ce n’était pas des victoires face à des contenders, mais c’est toujours important de prendre les matchs « gagnables » pour renforcer la cohésion d’un vestiaire.

« If you have been around an NBA basketball team full of people who live for competition, sometimes it gets a little messy when they’re trying to go towards a common goal. »@mcten on the relationship between Luka Doncic and JJ Redick 🏀 pic.twitter.com/T9eK9L5Tsv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 3, 2026

Au fond, cette vidéo raconte peut-être moins une fissure interne qu’un réflexe moderne : dès qu’un langage corporel paraît tendu, surtout à Los Angeles, le débat dépasse immédiatement le terrain. Redick, lui, a choisi la réponse la plus simple et sans détour : rien d’anormal, on passe à la suite.

Source : ESPN