Transféré par Philadelphie début février contre un premier tour 2026 et trois seconds tours, Jared McCain n’a pas mis longtemps à trouver sa place dans la machine du Thunder. Petit volume, gros rendement, rôle clair : depuis son arrivée, le sophomore apporte exactement ce que OKC cherchait sur ses lignes arrière.

Il y a des trades qui font du bruit le soir de la deadline, et d’autres qui prennent du relief une fois les matchs lancés. Celui de Jared McCain vers Oklahoma City est clairement dans la deuxième catégorie. Sur le papier, OKC a récupéré un jeune arrière de 21 ans au profil offensif intéressant, en manque de place dans la rotation des Sixers. Dans les faits, le Thunder a ajouté un joueur capable de scorer vite, de punir depuis la buvette et de s’intégrer sans casser la circulation collective du champion en titre. Avant le trade, McCain tournait à 6,6 points en 16,8 minutes à Philadelphie, avec 38,5% au tir cette saison, dans un contexte marqué par une opération au pouce avant sa reprise et un début d’exercice compliqué.

Jared McCain’s stats this season with:

Philly — OKC —

6.6 PPG 12.5 PPG

38.5 FG% 48.5 FG%

37.8 3P% 43.1 3P%

16.8 MPG 19.9 MPG pic.twitter.com/CxjaIxTnYb

— StatMuse (@statmuse) March 4, 2026

Depuis ses débuts sous le maillot du Thunder (11 matchs, du 7 février au 3 mars), la production a nettement grimpé : 12,5 points, 2,9 rebonds et 0,9 passe en 19,9 minutes, avec 48,5% au tir, 43,1% de loin et 88,9% aux lancers (50/103 au tir, 22/51 à 3-points, 16/18 aux lancers). Si on pousse un peu, ça donne aussi une efficacité très propre (environ 62,2% de true shooting sur la période), ce qui est exactement le genre de rendement qu’OKC adore autour de ses créateurs majeurs. Et la tendance ne repose pas sur un seul carton : il a déjà signé plusieurs sorties solides, dont 21 points contre Brooklyn, 20 à Detroit, puis 20 encore à Chicago cette nuit.

Jared McCain 20 PTS, 3 REB, 1 AST, 2 STL, 8/15 FG, 4/9 3FG, 66.7% TS vs Bulls https://t.co/zNzvpKI0AA pic.twitter.com/KbkE9bVs6R

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 4, 2026

Ce qui rend la séquence intéressante, c’est aussi la manière. McCain n’arrive pas dans une équipe moyenne où il peut monopoliser le ballon pour se relancer. Il débarque chez le champion en titre, dans un système exigeant, avec une hiérarchie claire et une culture défensive lourde. Justement, lui-même a expliqué que son principal progrès venait de là : au contact des défenseurs d’élite du Thunder, il a insisté sur le fait que se concentrer sur la défense l’aidait aussi offensivement. Et quand Shai Gilgeous-Alexander ou Jalen Williams ont manqué des matchs, McCain a pu convertir ce sérieux en responsabilités plus visibles sans sortir du cadre.

Jared McCain as a starter:

22.2 PPG

4.0 RPG

4.2 APG

3.3 3PM

45/39/82%

Thunder got a shooter. pic.twitter.com/VmoJEyO5aH

— StatMuse (@statmuse) February 4, 2026

Le point important pour la suite, c’est de ne pas survendre trop tôt. L’échantillon reste court, les minutes peuvent bouger quand tout le monde est en bonne santé, et OKC a assez de profondeur pour redistribuer les rôles d’un soir à l’autre. Mais même avec cette réserve, le signal est très positif : McCain ne donne pas seulement des points, il donne du tir fiable à coût réduit, sur contrat rookie encore contrôlable, dans un effectif qui joue le back-to-back. Pour un Thunder qui pense présent et futur en permanence, ça ressemble de plus en plus à un move de luxe.