Grosse nuit NBA ce mardi soir avec pas moins de dix matchs à suivre. Au programme : Victor Wembanyama vs Tyrese Maxey, un nouveau duel entre Pistons et Cavaliers et des équipes comme le Thunder et les Knicks seront sur le pont. Alors, prêts pour une nouvelle nuit explosive en NBA ?

Le programme NBA du soir

01h : Hornets – Mavericks

01h : Cavaliers – Pistons

01h : Magic – Wizards

01h30 : Heat – Nets

01h30 : Raptors – Knicks

02h : Sixers – Spurs

02h : Bulls – Thunder

02h : Wolves – Grizzlies

04h30 : Lakers – Pelicans

05h : Kings – Suns

L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Pistons

C’est l’affiche de la soirée ! Les Pistons de Détroit, premiers à l’Est, se déplacent chez les Cavaliers de Cleveland, quatrièmes. Les deux équipes se sont affrontées il y a quatre jours et les coéquipiers de James Harden auront une revanche à prendre, après s’être inclinés en prolongations à Motor City.

Seule ombre au tableau, Donovan Mitchell sera, encore une fois, dans la tenue préférée de Bradley Beal, à savoir en civil et sur le banc. La superstar des Cavs souffre toujours de l’aine. Les joueurs de l’Ohio pourront, en revanche, bel et bien compter sur James Harden. Pas d’absence à noter côté Détroit puisqu’Isaiah Stewart reviendra de suspension, après ses 7 matchs au frigo suite à la baston face aux Hornets. Le rendez-vous est donc pris : 1h du matin, avec votre meilleur café, prêts pour la bataille.

Isaiah Stewart est sorti du banc de touche pour se battre avec Miles Bridges 😳pic.twitter.com/ZqADvgfSlp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2026

Un petit mot tout de même sur le match à venir entre Spurs et Sixers. Cette affiche a de quoi attirer l’attention avec en tête deux fils deux monstres. D’un côté, l’Alien, Victor Wembanyama, n’en finit plus d’impressionner. Malgré la récente défaite des Spurs face aux Knicks, Wemby reste sur un mois de février sans défaite, avec des stats et des highlights dans tous les sens.

De l’autre côté, Tyrese Maxey, nouveau roi du tir à 3 points dans la ville de l’amour fraternel (« City of Brotherly Love ») survole les débats cette année. Il mène ces Sixers d’une main de maître, reléguant Joël Embiid au rôle de lieutenant ! Tout ça pour dire qu’à 2h du matin, il y a tout pour se régaler du côté de Philly.

HISTORY.

Tyrese Maxey is now the franchise leader in 3-Point Field Goals. 👏 pic.twitter.com/RU4UxocsMc

— Philadelphia 76ers (@sixers) February 27, 2026

Après vous pouvez toujours choisir de regarder les Nets ou les Kings s’en prendre 35… niveau somnifère naturel, on est pas mal.

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet avec les Knicks.

et avec les Knicks. Moussa Diabaté et Tidjane Salaün avec les Hornets.

et avec les Hornets. Victor Wembanyama avec les Spurs.

avec les Spurs. Nolan Traoré avec les Nets.

avec les Nets. Guerschon Yabusele avec les Bulls.

avec les Bulls. Rudy Gobert et Joan Beringer avec les Wolves.

et avec les Wolves. Rayan Rupert avec les Grizzlies.

avec les Grizzlies. Noah Penda avec le Magic.

avec le Magic. Bilal Coulibaly avec les Wizards (Alex Sarr blessé)

avec les Wizards (Alex Sarr blessé) Maxime Raynaud et Killian Hayes avec les Kings.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici