Quelques jours après son expulsion contre Denver, Lu Dort a admis que son contact sur Nikola Jokic était « inutile » et qu’il était allé “au-delà de la limite ». L’ailier du Thunder assume l’erreur, mais refuse toujours d’être présenté comme un joueur dirty.

Cette fois, on n’est plus dans les réactions à chaud après la rencontre ou au bord du parquet. Interrogé par The Athletic après la victoire d’OKC à Chicago cette nuit, Lu Dort a pris un peu de recul sur l’action qui a mis le feu au duel face aux Nuggets vendredi dernier. Et le Canadien ne tourne pas autour du pot : oui, le contact sur Nikola Jokic était de trop. Il parle d’un geste « inutile », reconnaît qu’il n’aurait pas dû le faire :

« il y a des limites à la dimension physique du jeu, et je suis allé au-delà de la limite. »

Le contexte aide aussi à comprendre pourquoi l’action a immédiatement dégénéré. Le Thunder et les Nuggets traînent encore les émotions de leur demi-finale de conférence en 2025 (gagnée par OKC en 7 matchs sur la route du titre), et le match de vendredi dernier avait déjà viré au bras de fer très tôt, avec une technique infligée à Shai Gilgeous-Alexander dans le premier quart-temps. En début de quatrième quart, Dort coupe la course de Jokic sur une remise en jeu de Denver, le Serbe tombe, se relève furieux, va au contact, et l’action finit après revue en Flagrante 2 pour Dort, avec techniques pour Jokic et Jaylin Williams. OKC s’impose finalement 127-121 après prolongation, dans un match franchement électrique.

L'action qui a provoqué l'expulsion de Luguentz Dort face aux Nuggets, et les fautes techniques pour Nikola Jokic et Jaylin Williams

pic.twitter.com/M1VYrzegZN

February 28, 2026

Ce qui rend l’histoire intéressante, c’est que l’aveu de Dort arrive après un week-end où Denver en a publiquement remis une couche. David Adelman avait qualifié le geste de « vicieux » et de « coup bas », expliquant en gros que la réaction de Jokic était celle d’un leader qui en a assez de certains contacts.

David Adelman on Nikola Jokić and Lu Dort:

“That was malicious. It was a cheap shot…at some point, you have to stand up for yourself…” pic.twitter.com/xB2IWfYtMZ

March 1, 2026

En face, Mark Daigneault avait surtout insisté sur le caractère « hâché » du match et sur une idée de précédent arbitral : si ce type de geste vaut une Flagrante 2 pour Jokic, OKC veut la même lecture pour tout le monde à l’avenir.

Et c’est là que Dort essaie de tenir une ligne claire : reconnaître la faute, sans renier son identité de défenseur. Il rappelle qu’il a « un boulot difficile » en défendant les meilleurs joueurs tous les soirs, qu’il joue dur pour son équipe, et que certains estiment parfois qu’il en fait trop. Mais il rejette frontalement l’étiquette dirty :

“Je ne pense pas que je sois dirty […] je vais continuer à faire ce que je fais sur le terrain.”

C’est précisément ce qui donne de l’épaisseur au sujet. Parce qu’on n’est pas dans une excuse molle, ni dans un déni total. Dort concède l’erreur, Denver reste remonté, et la rivalité OKC–Denver prend encore une couche de tension avant les prochaines retrouvailles. Le genre de dossier qui sent déjà la postseason à plein nez.

