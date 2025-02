Deux jours après le transfert de Luka Doncic, on en apprend de plus en plus sur les raisons qui expliquent la décision des Mavericks. On savait déjà que la condition physique et les inquiétudes de Dallas sur la durabilité de Luka ont poussé les Mavs à le trader, mais on a eu des éléments très concrets ces dernières heures.

“Les Mavericks avaient le sentiment que cette situation aurait pu se terminer comme avec Joel Embiid.”

Cette phrase, prononcée par l’insider Chris Fedor en se basant sur plusieurs sources proches du dossier, symbolise bien les craintes que possédaient les Mavs concernant l’avenir de Luka Doncic à Dallas. Ce dernier, qui était éligible à une extension supermax de 345 millions de dollars (sur cinq ans), a été transféré notamment parce que Nico Harrison ne voulait pas investir autant d’argent sur sa star, blessée au mollet cette saison et réputée pour sa condition physique douteuse.

Visiblement, le management des Mavericks avait des raisons légitimes de faire ce lien entre Luka et Joel Embiid, la superstar des Sixers qui est abonnée à l’infirmerie et pas vraiment un modèle de professionnalisme.

Selon ESPN, les Mavericks ont changé en août 2023 les préparateurs physiques autour de Luka Doncic, afin qu’il soit enfin dans une forme optimale. Sauf que Luka n’aurait pas trop apprécié ça, et a ainsi engagé son propre staff composé d’un préparateur physique de l’équipe nationale slovène, d’un physiothérapeute du Real Madrid ainsi que d’un nutritionniste également du Real, son ancien club. ESPN ajoute que Luka aurait payé ses gars de sa poche.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a créé des tensions entre Doncic et les Mavs, surtout que Luka n’est pas vraiment apparu plus en forme qu’avant. Au contraire même.

Les Mavs l’avaient vraiment mauvaise avec Luka Doncic et sa gestion physique.

Cette saison, avec seulement 22 matchs joués sur 49, Luka Doncic aurait atteint les 122 kilos sur la balance alors que son poids de forme est plutôt dans les 112.

La prise de poids de Luka a poussé les Mavs à employer les grands moyens.

Fin novembre, Doncic était absent pour une dizaine de jours à cause d’une “blessure au poignet”, mais c’était en fait une raison cachée pour permettre à Luka de se concentrer sur sa condition physique et perdre ses kilos en trop. Doncic est ensuite revenu sur les terrains pour lâcher des perfs XXL début décembre… jusqu’à se blesser vraiment au mollet le jour de Noël, dans ce qui restera comme le dernier match de Doncic avec Dallas.

Cette blessure au mollet n’était pas la première pour Luka, et c’est notamment ce qui a dû faire flipper les Mavs. Le management de Dallas ne voulait plus faire reposer la franchise sur un joueur qui pourrait enchaîner les blessures à l’avenir, un peu comme Joel Embiid aux Sixers.

Est-ce que tout cela justifie de transférer à la deadline un phénomène de 25 ans, qui était le visage de la franchise et de toute une ville ? Pour nous non. Mais malheureusement pour les fans des Mavs, pour Nico Harrison la réponse est oui.

Source texte : ESPN