Transfert de Luka Doncic : son agent non plus n’en savait rien…

Plus on avance, plus les détails concernant le transfert choquant de Luka Doncic tombent au compte-gouttes. On vient d’apprendre que même l’agent de la star slovène n’était pas au courant des négociations concernant son client. Lunaire !

On savait que Rob Pelinka et Nico Harrison avaient agi en secret pour monter le transfert de Luka. On savait aussi que le coach des Mavs Jason Kidd avait eu l’info à la toute dernière minute, quand le transfert était sur le point d’être annoncé. Désormais, on sait que Bill Duffy – l’agent de Luka – ne faisait pas non plus partie des discussions.

Si l’on en croit The Athletic, les Lakers n’ont en effet pas pu parler avec l’agent de Doncic car Pelinka et Harrison voulaient que les négociations n’entrent jamais dans la sphère publique (avec les potentielles conséquences/turbulences qui vont avec). Pour le dire autrement, l’un des plus gros transferts de l’histoire de la NBA – impliquant un talent générationnel – s’est fait sans même que l’agent de ce dernier ne soit impliqué.

Rendez-vous compte de cette phrase.

Bordel…

Nico Harrison et Rob Pelinka ont mis en place le transfert de Luka Doncic sans jamais contacter son agent, Bill Duffy. Par peur que la rumeur devienne publique.

C’est lunaire.

https://t.co/dJyowNkDfG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Quand on dit que personne en dehors de Pelinka et Harrison n’était au courant, c’est vraiment personne. En plus de Bill Duffy, le manager du Jazz Danny Ainge non plus ne savait pas que Doncic et Anthony Davis étaient impliqués dans le deal entre les Lakers et les Mavs. Pour rappel, Utah a aidé à finaliser le transfert en étant la troisième équipe du deal. Celtic dans l’âme, Ainge aurait pu se retirer s’il avait été au courant qu’il aidait les Lakers à obtenir Doncic.

Pour en revenir à l’agent de Luka, la tactique de Nico Harrison a au final plombé les Mavs. Car en empêchant toute communication entre le camp Doncic et les Lakers avant le trade, ces derniers n’ont pas pu recevoir une information cruciale : Luka Doncic est hyper excité à l’idée de rejoindre Los Angeles et prévoit de rester dans la Cité des Anges sur le long terme.

Si cette information était parvenue aux Lakers, les Mavericks auraient pu demander plus en échange de Doncic : genre le premier choix de Draft 2031 (en plus du 2029 parti à Dallas) et le rookie Dalton Knecht. Au lieu de ça, Rob Pelinka a probablement pu jouer la carte “Luka peut représenter un risque pour les Lakers”, entre sa situation contractuelle (potentiel agent libre en 2026) et les craintes sur sa condition physique. En conséquence : Nico Harrison a accepté un deal plus faible.

Luka Doncic serait « en extase » à l’idée de jouer pour les Lakers, et les premiers signes positifs indiquent un enclin vers une prolongation long terme à Los Angeles.https://t.co/dJyowNkDfG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Au final, ce transfert de Luka Doncic est lunaire à bien des égards.

Pour l’anecdote, le génie slovène aurait acheté une maison à 15 millions de dollars du côté de Dallas la semaine dernière, n’ayant aucune connaissance avec son agent des négociations en cours entre les Mavs et les Lakers. Luka aurait même versé quelques larmes lorsqu’il a appris la nouvelle…

Source texte : The Athletic