Victor Wembanyama : “De’Aaron Fox est un joueur qui déstabilise beaucoup l’adversaire”

Source : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Après la défaite lors du match face aux Grizzlies, Victor Wembanyama a été interrogé par ESPN sur l’arrivée de De’Aaron Fox chez les Spurs. Pour la star de San Antonio, le nouveau meneur de l’équipe est un joueur qui va aider considérablement le groupe des deux côtés du terrain.

Le fait d’imaginer De’Aaron Fox profiter des écrans de Victor Wembanyama fait logiquement flipper. Le duo, sur le papier, pourrait être pour ainsi dire directement le meilleur de la ligue dans le domaine. De manière globale, l’arrivée de De’Aaron Fox à San Antonio marque une accélération considérable du projet sportif. Et dans le choix de leur nouvelle recrue, Wemby salue l’aspect two way de Fox, qui servira fortement les Spurs.

“De’Aaron Fox est un joueur qui provoque beaucoup de problèmes au plan de jeu adverse. J’ai joué contre lui assez de fois, et c’est quelqu’un qu’on ne peut pas oublier la moindre seconde lorsqu’on défend, car il punit directement. Il est aussi un très bon élément en défense. Il peut prendre des missions très, très importantes dans ce secteur de jeu.”

Il est clair qu’un tel renfort des deux côtés du terrain dans l’effectif de Mitch Johnson va apporter énormément dans le jeu. Reste à voir comment l’adaptation va se passer, mais on parie ici sur une bonne volonté de tout le monde qui permettra une intégration rapide. De quoi peut-être permettre aux Spurs d’accrocher le wagon du Play-in d’ici la fin de saison.

Pour Mitch Johnson, l’ajout d’un joueur aussi solide dans un groupe déjà construit va susciter de hautes attentes de la part de l’écosystème NBA, particulièrement les fans. Pour le coach, il s’agit de savoir bien manier tout cela pour ne pas décevoir.

“Quand vous ajoutez un joueur comme De’Aaron Fox et que vous avez déjà des fondations solides, il faut se préparer à ce qu’il y ait des attentes qui viennent en même temps. On va s’adapter à ça, mais nous ne fuirons pas la réalité de ce que cela signifie.”

De’Aaron Fox devrait faire ses débuts très prochainement. Peut-être contre le Magic, dans la nuit de samedi à dimanche (1h).

Source : ESPN