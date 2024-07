Free Agency 2024 : Killian Hayes signe aux Nets pour un an !

Coupé en court de saison par les Detroit Pistons et sans club depuis quasiment six mois, Killian Hayes va rebondir chez les Brooklyn Nets ! Le Français s’est engagé pour une saison.

Alors que certains l’imaginaient revenir en France pour se relancer, c’est bien en NBA que Killian Hayes va continuer sa carrière. Après 3 saisons et demi chez les Pistons, le natif de Lakeland va découvrir sa seconde franchise en NBA : les Brooklyn Nets. Testé depuis dix jours par les voisins des Knicks, Hayes a visiblement convaincu les pensionnaires du Barclays Center de lui filer une chance. Selon Shams Charania de The Athletic, le joueur s’est engagé pour un an, le montant du deal n’est pas encore connu.

Former No. 7 pick Killian Hayes has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hayes will have a chance to compete for a roster spot with Nets. pic.twitter.com/69N6rxGRKx

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2024

En attendant les détails du deal, il semblerait que le contrat soit non garanti et représente une opportunité pour Killian Hayes de faire sa place dans le roster des Nets. https://t.co/WnU64bLajt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 25, 2024

Brooklyn, c’est un spot intéressant pour Hayes, qui pourra se relancer au sein d’une équipe qui semble vouloir miser sur la jeunesse pour reconstruire. Vu ce que semble dire Shams, il n’est pas sûr que le contrat soit pleinement garanti, et Hayes va donc devoir faire ses preuves au camp d’entraînement pour convaincre Jordi Fernandez, le nouveau coach des Nets, qu’il a sa place dans le roster. Depuis son arrivée en NBA, Killian Hayes tourne à 8 points, 5 passes et 3 rebonds de moyenne en 210 matchs disputés. Son apport en défense et à la création sont des atouts utiles pour lui, mais il devra absolument travailler son shoot (moins de 28% à 3-points en carrière) pour peser davantage en attaque.

