Le 24 avril 2023, Jimmy Butler réalisait probablement le plus grand match de sa carrière NBA. Premier tour des Playoffs, Heat – Bucks, Game 4 à Miami. Ce jour-là, Butler a planté 56 pions en plein cœur de son adversaire, guidant son équipe vers un énorme comeback pour ensuite réaliser un parcours devenu légendaire.

Jimmy Butler assure que le mode “Playoffs Jimmy” n’existe pas, mais difficile de le croire au vu de ses incroyables performances sur la grande scène de la postseason. La plus impressionnante de toutes ? C’est probablement celle du 24 avril 2023.

Profitant de la blessure de Giannis Antetokounmpo pour prendre un avantage de 2-1 dans la série, le Heat de Jimmy Butler a la bave aux lèvres. Les hommes d’Erik Spoelstra – pourtant huitièmes de l’Est – sentent qu’il y a un énorme coup à jouer, et la possibilité d’envoyer le leader de la conférence en vacances dès le premier tour.

Pourtant, pendant trois quart-temps, c’est bien Milwaukee qui mène la danse dans le Game 4. Le retour de Giannis semble booster les Bucks. Ces derniers mènent 92-78 à l’entame du dernier quart malgré les 35 points de Jimmy Butler, un peu esseulé. Autant dire qu’on se dirige fortement vers une victoire de Milwaukee et une série qui retourne dans le Wisconsin sur le score de 2-2.

Mais ce qu’on ne sait pas à ce moment-là, c’est que Jimmy était seulement en train de préchauffer…

Dans les huit dernières minutes du match, juste après avoir soufflé un coup sur le banc, Jimmy Butler va entrer dans une nouvelle dimension. La dimension des killers :

21 points

6/8 au tir

1/2 à 3-points

8/9 aux lancers-francs

Voilà les stats de Butler dans le quatrième quart-temps. 21 points en 8 minutes, c’est cinq de plus que l’ensemble de l’équipe de Milwaukee sur le même laps de temps. Comme un symbole, Jimmy se farcit un joueur des Bucks après l’autre. Khris Middleton prend tarif, Jrue Holiday se prend des paniers sur la tête, et tout d’un coup c’est toute l’équipe de Miami qui revit. La salle floridienne – pas forcément réputée pour son ambiance – est prête à exploser quand le Heat revient à seulement un point (101-100) après un bon passage de Caleb Martin.

Exploser, c’est exactement ce qu’elle va faire quand Jimmy réalise une séquence gravée à jamais dans la mémoire des fans de Miami.

1 year ago today, Jimmy Butler lit up the Bucks for 56 Points including these back to back clutch jumpers that led to a crazy crowd pop in Miami as they took a 3-1 Series Lead

— Lukas (@KBsLakeShow24) April 24, 2024

Après voir donné un premier lead à Miami sur un dunk à deux mains après un turnover de Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler crucifie les Bucks avec deux banderilles sur la tronche de Jrue Holiday en personne, l’un des meilleurs défenseurs NBA. “JIMMY BUTLER HAS DONE IT AGAIN” dixit le commentateur Reggie Miller.

En transe, et sous les yeux d’un Pat Riley sous le charme de son poulain, Butler imite la célébration de son modèle Dwyane Wade pour faire comprendre à tout le monde que les Playoffs, c’est son terrain de jeu. Le score passe de 109-107 Milwaukee à 112-109 Miami. Un avantage que le Heat ne laissera pas échapper.

Jimmy Butler bouclera son chef-d’œuvre sur la ligne des lancers-francs : 56 points en tout, 9 rebonds, 19/28 au tir (3/8 de loin) et 15/18 aux lancers. C’est tout simplement la plus grande performance offensive de l’histoire du Heat en Playoffs (devant Dwyane Wade et LeBron James s’il vous plaît), et la quatrième plus grande perf’ de l’histoire des Playoffs NBA tout court.

“Pour gagner, ça aide d’avoir un gars comme lui.” – Erik Spoelstra, coach du Heat

Prenant un avantage de 3-1 dans la série, Jimmy Butler et le Heat vont conclure l’affaire dans le Game 5 à Milwaukee (42 points pour Jimmy). Miami réalisera ensuite l’un des parcours les plus incroyables qu’on ait pu voir en Playoffs, allant jusqu’en Finales NBA (perdues contre Denver) en tant que huitième de l’Est.

