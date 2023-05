Après quatre matchs, la demi-finale de Conférence Ouest entre les Warriors et les Lakers est dominée par Los Angeles, qui mène 3-1 après sa victoire de cette nuit. On n’était pas forcément nombreux à avoir pronostiqué un tel scénario, mais Air Corgi l’avait annoncé !

Mais qui est donc Air Corgi ? C’est un chien de la race Welsh Corgi Pembroke, qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux pour avoir pronostiqué correctement l’ensemble des quatre premiers matchs de la série Warriors – Lakers.

Comme on peut le voir parfois à la Coupe du Monde de foot (vous vous rappelez de Paul le poulpe ?) ou dans d’autres grandes compétitions sportives, Air Corgi choisit l’un des deux camps avant les matchs pour donner son vainqueur. Petit bonus qui nous fait plaisir en tant qu’amoureux de la balle orange, il le fait en faisant rebondir le ballon dans un panier, soit celui marqué du logo des Lakers, soit celui avec le logo des Warriors.

Pour le Game 1, il a marqué dans le panier des Lakers. Résultat ? Victoire Los Angeles. Pour le Game 2, il a marqué dans celui des Warriors. Devinez quoi ? Golden State a gagné. Et pour les Game 3 et 4, tous les deux remportés par les Lakers à Los Angeles, Air Corgi a très justement opté pour la bande de LeBron James. Quatre bons résultats sur les quatre premiers matchs, limite ça devient flippant.

The “Air Corgi” pup is 4-0 so far on its predictions for the Lakers/Warriors series 😳

Do you think Golden State will advance to the WCF in seven games?

🎥 (via aircorg/Tiktok) pic.twitter.com/2nLz3VfAJD

— The Athletic (@TheAthletic) May 9, 2023