Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? On a revu Nico Batum (et Evan Fournier !), et nos deux géants se sont particulièrement montrés.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor est revenu aux affaires après un bobo à la cheville. Un match timide contre le Jazz, un nouveau carnage face à Scoot Henderson et une action à la Space Jam contre les Celtics. Le géant termine 2023 meilleur contreur de la Ligue et continue de se taper à distance avec Chet Holmgren dans la couyrse au trophée de Rookie de l’année. En outre, les Spurs ont annoncé que Wemby ne disputerait pas les back-to-backs dans les prochaines semaines.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 18,8 points à 44% au tir dont 28,5% du parking et 79% aux lancers, 10,4 rebonds, 3 passes, 1,3 steal et 3,2 contres en 29,7 minutes

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 de retour avec les @Spurs

15 points

7 rebonds

4 passes

1 int / 5 contres

Les images de son match 🎥 pic.twitter.com/o1pbAuQ0wK

— NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2023

Victor Wembanyama 🇫🇷

▫️ 30 POINTS

▫️ 6 REBONDS

▫️ 6 PASSES

▫️ 7 CONTRES

▫️ 24 minutes

Premier joueur de l’histoire à compiler ces chiffres en moins de 30 minutes ⚡️

Victoire des @Spurs 118-105 pic.twitter.com/g5JNq414xm

— NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2023

no caption needed.@wemby 🤍 pic.twitter.com/wLzGNMwHBh

— NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2023

pic.twitter.com/ISwecJqkEG

— NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2023

☝️ pic.twitter.com/tBdo6Uogc9

— NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2023

SHEESH ! pic.twitter.com/Qxa0PaBBdN

— NBA France (@NBAFRANCE) January 1, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Monstrueux Rudy Gobert, qui a enchainé cette semaine Chet Holmgren et Anthony Davis, tout en prenant le soin de se gaver d’une boîte de 20 Chicken Mavericks entre les deux. Tellement propre en attaque et énormissime en défense, parmi les leaders de la meilleure équipe de l’Ouest… on n’est pas loin de la meilleure saison en carrière du garçon. En année olympique, c’est plutôt pas mal non ?

Wolves @ Thunder : 10 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking et 6/8 aux lancers, 5 rebonds en 29 minutes

Wolves vs Mavericks : 20 points à 7/7 au tir et 6/7 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 3 contres en 38 minutes

Wolves vs Lakers : 13 points à 6/7 au tir et 1/1 aux lancers, 13 rebonds, 2 steals et 1 contre en 38 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,9 points à 62,7% au tir et 63,3% aux lancers, 12 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 2,2 contres en 32,5 minutes

Rudy’s in the building.

🌟 » https://t.co/kcIvZLNCWJ pic.twitter.com/GNjB84WTFz

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 26, 2023

Rudy Gobert 🇫🇷

20 POINTS

11 REBONDS

2 AST / 3 BLK

Nouvelle victoire des @Timberwolves leaders à l’Ouest (23W-7L) pic.twitter.com/Tcbsq42dPJ

— NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2023

HOW WE FEELING, WOLVES FANS?!? pic.twitter.com/OmJcV93NHs

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 31, 2023

RUDY.

13 points

13 rebonds

2 int / 1 blk

🐺 pic.twitter.com/xszAIzVwsO

— NBA France (@NBAFRANCE) December 31, 2023

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

On reste partagé entre le bonheur de voir évoluer le petit bonhomme tous les soirs… et la frustration qu’il doive le faire avec cette équipe de trépanés. Aucune logique dans son utilisation alors qu’il est – no chauvinisme – l’un des joueurs les plus importants du roster, on espère juste que ce délire ne vas pas durer trois ans.

Wizards vs Magic : 4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres en 26 minutes

Wizards vs Raptors : 10 points à 4/8 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Wizards vs Nets : 4 points à 2/3 au tir, 6 rebonds et 2 passes en 20 minutes

Wizards vs Hawks : 2 points à 0/3 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,8 points à 52,1% au tir dont 41% du parking et 64,7% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,8 passe, 0,9 steal et 0,7 contre en 26,4 minutes

Bilal. C. 🇫🇷

10 POINTS

4 rebonds / 2 passes

Son match face aux Raptors pic.twitter.com/yIwDnxRbkv

— NBA France (@NBAFRANCE) December 28, 2023

𝕱𝖔𝖗 𝕿𝖍𝖊 𝕯𝖎𝖘𝖙𝖗𝖎𝖈𝖙 @Bilaal_6 x @WashWizards pic.twitter.com/uJYY92bB6F

— NBA France (@NBAFRANCE) December 28, 2023

BILAL. 😮‍💨

4 PTS, 6 REB et 2 AST lors de la victoire des Wizards pic.twitter.com/7uC3ONGKSG

— NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2023

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Nico a passé Noël en Floride cette année, comme mon frérot Clément, et il a terminé son année 2023 par une défaite à Chicago. Pas très très grave, les Sixers ça roule, en attendant le retour du MVP cette semaine.

Sixers @ Heat : DNP

Sixers @ Magic : DNP

Sixers @ Rockets : DNP

Sixers @ Bulls : 9 points à 3/6 au tir dont 3/5 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 53,8% au tir dont 47,5% du parking et 63,6% aux lancers, 3,8 rebonds, 2,2 passes, 0,5 steal et 0,5 contre en 23,7 minutes

Techniquement ce genre de shoot c’est dingue, catch and shoot du bout des doigts par Nicolas Batum : pic.twitter.com/Yjd6VV2zkI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Killian Hayes a gagné son premier match de basket depuis le 28 octobre, la stat est folle mais la respiration a du être grande. Pas au mieux de sa forme après avoir loupé dix jours et six branlées, Killian va devoir se remettre dans le bon mood s’il veut participer au retour au premier plan (non) des Pistons au mois de janvier.

Pistons vs Nets : DNP

Pistons @ Celtics : 2 points à 1/3 au tir, 2 rebonds et 1 steal en 10 minutes

Pistons vs Raptors : 0 point à 0/2 au tir, 1 rebond, 4 passes et 1 steal en 10 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 8,5 points à 42% au tir dont 30,5% du parking et 70% aux lancers, 3 rebonds, 4,2 passes, 1 steal et 0,6 contre en 25,2 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Ousmane, qui a squatté la G League pendant les fêtes. Y’a pire hein, comme jouer à Charlotte par exemple. Ouais c’est gratuit et alors, tu vas faire quoi.

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder vs Knicks : DNP

Thunder @ Nuggets : DNP

Thunder vs Nets : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,3 points à 45,8% au tir dont 35% du parking et 83,3% aux lancers, 1,6 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,2 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : 13 points à 5/13 au tir dont 2/5 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : 25 points à 11/19 au tir dont 3/8 du parking et 0/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 3 steals en 35 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,7 points à 42,5% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3 passes, 1,4 steal et 0,9 contre en 32,2 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Un petit passage face aux étoiles de la ville du lac salé, une phrase tellement lendemain de cuite.

Clippers vs Hornets : DNP

Clippers vs Grizzlies : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,1 minutes

En G League :

Ontario Clippers @ Salt Lake City Stars : 4 points à 2/5 au tir et 0//2 aux lancers, 2 rebonds et 2 contres en 25 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,2 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

OUAIIIIIIS allez ! Evan Fournier a rejoué au basket dans l’Indiana et il a même rentré deux tirs à 3-points? Les départs de RJ Barrett et Immanuel Quickley lui offriront peut-être une chance de se montrer un peu, mais dans l’idée rien ne change et tout tient en un hashtag : #FreeEvan

Knicks vs Bucks : DNP

Knicks @ Thunder : DNP

Knicks @ Magic : DNP

Knicks @ Pacers : 10 points à 3/10 au tir dont 2/8 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 3 steals en 17 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6 points à 25% au tir au tir dont 16,7% du parking, 1,5 rebond, 1,5 passe et 2 steals en 16,5 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

2024 devrait rimer avec retour pour Franky, dans les prochains jours logiquement.

Hornets @ Clippers : DNP

Hornets @ Lakers : DNP

Hornets @ Suns : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

RR a pas mal dévissé cette semaine en G League, il a ripé avec le Rip.

Blazers vs Kings : DNP

Blazers vs Spurs : DNP

Blazers vs Spurs : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,6 point à 7,7% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,5 passe et 0,3 steal en 4,5 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Stockton Kings : 13 points à 5/9 au tir dont 0/2 du parking et 3/3 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 27 minutes

Rip City Remix vs Delaware Blue Coats : 12 points à 5/17 au tir dont 1/5 du parking et 1/1 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 3 steals en 34 minutes

Rip City Remix vs Delaware Blue Coats : 2 points à 1/8 au tir dont 0/4 du parking et 0/1 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 28 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 13,7 points à 42,9% au tir dont 44,3% du parking et 73,1% aux lancers, 6,2 rebonds, 2,4 passes, 0,9 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Deux matchs, l’un face aux Celtics du Maine et l’autre face aux champions NBA en titre. Quelle vie quand on y pense.

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder vs Knicks : DNP

Thunder @ Nuggets : 2 points à 2/2 aux lancers et 1 rebond en 3 minutes

Thunder vs Nets : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 54,5% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,3 passe et 0,6 contre en 8,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : 12 points à 4/14 au tir dont 2/5 du parking et 2/3 aux lancers, 11 rebonds, 3 passes et 1 steal en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs Maine Celtics : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 11,5 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

L’arrière français commence timidement à se montrer en NBA. Plus qu’à attendre que les Spurs déposent officiellement les armes et envoient leur réserve toute entière prendre des cartons jusqu’à la fin de la saison. Ah c’est pas déjà le cas ?

Spurs vs Jazz : 4 points à 1/1 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond en 2 minutes

Spurs @ Blazers : DNP

Spurs @ Blazers : DNP

Spurs @ Celtics : 0 point à 0/2 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 8 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 11,1 points à 47,7% au tir dont 31,6% du parking et 69,6% aux lancers, 5,5 rebonds, 3,5 passes, 1,4 steal et 1,4 contre en 27,7 minutes

Sidy ! 🇫🇷 pic.twitter.com/kHJARPwf4g

— NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2023

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Si tu nous lis Théo, envoie un signe, une lettre, un télégramme, quelque chose.

Suns vs Mavericks : DNP

Suns @ Rockets : DNP

Suns vs Hornets : DNP

Suns vs Magic : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Le MC de MC – celle-là elle est fine – sort désormais du banc en G League. Voir à “Cissoko” pour la fin de saison.

Pistons vs Nets : DNP

Pistons @ Celtics : DNP

Pistons vs Raptors : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Windy City Bulls : 2 points à 0/5 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 1 steal en 18 minutes

Motor City Cruise vs Windy City Bulls : 6 points à 2/6 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 contres en 28 minutes

Motor City Cruise @ Capital City Go-Go : 11 points à 4/9 au tir dont 3/5 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 3 steals en 29 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 11,8 points à 42,9% au tir dont 46,5% du parking et 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 0,3 contre en 27,9 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Mexico City Capitanes : DNP

Texas Legends @ Mexico City Capitanes : DNP

Texas Legends vs South Bay Lakers : DNP

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1,8 point à 54,5% au tir et 66,7% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,3 passe, 0,1 steal et 0,4 contre en 9,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Delaware Blue Coats : DNP

Capital City Go-Go vs Raptors 905 : DNP

Capital City Go-Go vs Motor City Cruise : DNP

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : 1,3 point à 50% au tir dont 0% du parking, 1,3 rebond et 0,3 passe en 4,1 minutes