Cette saison Victor Wembanyama découvre la NBA, mais on a parfois l’impression que c’est la NBA qui découvre Victor Wembanyama. La vidéo du jour ? Les 28 alley-oops convertis par Wemby, 28 en… 28 matchs !

28 matchs, 28 alley-oops convertis. Un coach débutant aurait dit naïvement “filez le ballon au grand, personne ne peut défendre sur lui” mais apparemment Gregg Popovich n’est pas assez naïf, bref, passons. Même si l’on a parfois (H24, jour et nuit, 7/7) l’impression que Victor Wembanyama n’est pas assez servi par ses coéquipiers, sa taille et son talent lui permettent tout de même de se démarquer de la concurrence et de faire péter très régulièrement de gros highlights. La preuve en images, c’est presque un calendrier de l’Avent après l’heure :

Victor Wembanyama has converted 28 alley-oops in 28 games played this season

Here are all of them: pic.twitter.com/QXexfZ6Bji

— Brett Usher (@UsherNBA) January 1, 2024