La semaine des Français en NBA : Nicolas Batum est donc le deuxième meilleur joueur de l’équipe la plus en forme de la Ligue

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Nicolas Batum qui rajeunit, Rudy Gobert qui se frictionne, Killian Hayes qui monte en température, Yves Pons qui montre sa tête et les Français de G Lague qui s’éclatent !

# Evan Fournier

Dur dur mois de novembre pour Evan Fournier et pour les Knicks de manière globale. Dans le rouge en attaque, Vavane compense dans sa partie de terrain et c’est d’ailleurs le seul, mais tout ça ne suffit pas à replacer NY dans les hauteurs de l’Est. La hype du début de saison a commencé à retomber et on attend désormais quelques soirées magiques au Madison pour que soit confirmée la belle embellie depuis un an. Présent dans tous les compartiments du jeu EF doit redevenir plus saignant balle en main et retrouver confiance en son tir, on espère juste qu’il n’ira pas prendre conseil auprès de Kemba Walker.

Knicks vs Cavs : 15 points à 5/13 au tir dont 2/7 du parking et 3/3 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 2 steal en 29 minutes

Knicks @ Sixers : 11 points à 5/8 au tir dont 1/4 du parking, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 27 minutes

Knicks vs Bucks : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking et 0/1 aux lancers, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

Knicks @ Hornets : 5 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

# Rudy Gobert

Si le Jazz souffre depuis dix jours avec quatre défaites en cinq matchs, Rudy n’a pour sa part pas décidé de se reposer. Toujours meilleur rebondeur de la Ligue et même propriétaire depuis peu d’un joli record, Rudy ne laisse absolument rien passer et a même profité de cette semaine pour jouer les Bisounours avec son grand copain Myles Turner, qui n’a toujours pas compris qu’il n’a pas un quart du talent du Français. Quelques victoires pour Utah et le retour au sommet de l’Ouest et la troisième étoile de All-Star ne sera plus très loin, en attendant les plus gros virages de la course au trophée de meilleur défenseur de l’année. Sacrée actu ça.

Jazz @ Magic : 21 points à 7/9 au tir et 7/9 aux lancers, 15 rebonds, 1 passe, 4 contres et 3 steals en 34 minutes

Jazz vs Hawks : 9 points à 4/8 au tir et 1/4 aux lancers, 14 rebonds, 2 contres et 2 steals en 24 minutes

Jazz @ Pacers : 19 points à 7/10 au tir et 5/7 aux lancers, 11 rebonds et 1 contre en 31 minutes

Jazz @ Bucks : 14 points à 5/7 au tir et 4/5 aux lancers, 13 rebonds et 3 steals en 35 minutes

# Nicolas Batum

Quelle semaine pour Nico, quelle quinzaine même. Les Clippers restent sur sept victoires de rang et tout comme Reggie Jackson, Terence Mann ou même… Eric Bledsoe, notre Nico national a retrouvé de sa superbe. Toujours aussi utile en défense, il a par exemple intercepté le ballon de la gagne face au Heat, Batman a également retrouvé son poignet dans un tiroir pourtant fermé en tout début de saison. Vraie assurance du parking, pas loin d’être lé véritable troisième option offensive de son équipe, et si le squad de Tyronn Lue est ce matin l’une des équipes les plus en forme de toute la Ligue le Captain y est pour beaucoup.

Clippers vs Hornets : 16 points à 6/11 dont 4/9 du parking, 6 rebonds, 1 passe, 1 contre et 3 steals en 28 minutes

Clippers vs Blazers : 22 points à 7/9 au tir dont 6/8 du parking et 2/3 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

Clippers vs Heat : 6 points à 2/4 du parking, 6 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 steals en 37 minutes

Clippers vs Wolves : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 19 minutes

# Frank Ntilikina

Une douzaine de matchs joués sous le maillot des Mavs et ça y est, Franky fait partie intégrante du roster de Jason Kidd. Utilisé comme back-up principal sur les lignes arrière, Lilina défend toujours aussi fort mais est devenu une vraie option en attaque grâce à son adresse de loin et sa capacité à aller chercher des lancers. Le Hall Of Fame c’est pas pour demain mais quand on sait par quoi le petit est passé ces dernières années à New York on ne peut qu’être heureux pour lui, surtout dans une équipe qui gagne. ca doit lui faire drôle quand même.

Mavericks vs Pels : 9 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 2 steals en 18 minutes

Mavericks @ Bulls : 4 points à 1/2 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 9 minutes

Mavericks @ Spurs : 6 points à 2/5 au tir dont 2/2 du parking, 1 rebond et 3 passes en 17 minutes

# Killian Hayes

La belle surprise de cette semaine dans le clan français. Le retour de Cade Cunningham a fait du bien à Kiki même si les deux hommes peinent encore à performer ensemble sur le terrain, et après quelques promesses en début de semaine Kiki a lâché les chevaux la nuit dernière à Toronto en posant peut-être sa meilleure perf en carrière. Avec de la grosse défense, plus de confiance en attaque, de la polyvalence et même des tirs clutchs en fin de match, le Real Killian a enfin montré le bout de son nez pour les Pistons. L’exemple Ntilikina nous pousse à la prudence, mais les dernière sorties sont vraiment encourageantes alors on enchaine !

Pistons @ Rockets : 4 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond et 3 passes en 31 minutes

Pistons @ Cavs : 5 points à 2/9 au tir dont 1/2 du parking, 6 rebonds, 5 passes et 6 steals en 28 minutes

Pistons @ Raptors : 13 points à 4/7 au tir dont 3/4 du parking et 2/2 au lancer, 7 rebonds, 10 passes et 1 contre en 32 minutes

# Théo Maledon

La mauvaise surprise de la semaine dans le clan français. On le pressentait salement depuis le début de saison et c’est donc devenu effectif : après avoir glissé lentement vers le bout du banc Théo a donc pris la direction de la G League pour reprendre un peu de temps de jeu et de confiance. Le Thunder Process reste particulier et le double-projet SGA / Giddey semble désormais prioritaire, à la Malédance donc de tabasser la porte de derrière puisque celle de devant vient de se refermer. On rappelle d’ailleurs qu’Alex Caruso est passé par la G League avant de devenir le meilleur joueur de l’histoire alors pas de panique, tout vient à point à qui sait attendre.

Thunder vs Spurs : 0 point à 0/5 au tir dont 0/4 du parking et 1 passe en 7 minutes

Thunder @ Pelicans : DNP

Thunder vs Kings : DNP

# Timothe Luwawu-Cabarrot

Pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est un bout d’apparition face aux Warriors. La situation n’a toutefois rien de négatif puisque les Hawks enchainent les victoires depuis deux semaines et… hein ? Quoi ? Bah alors gros Nate, t’attends quoi pour envoyer TLC au charbon ?

Hawks @ Warriors : 8 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers et 1 steal en 5 minutes

Hawks @ Jazz : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 5 minutes

Hawks @ Nuggets : DNP

# Yves Pons

Celle-là on ne l’avait pas vu venir. Si vous voulez entendre parler de l’ancien hustler de Tennessee cette saison ce sera plutôt en G League du côté du… Hustle, mais cette semaine c’est bien en NBA et face aux Suns que Yves Pons a fait ses premiers pas. Un blow out qui a permis à Taylor Jenkins d’ouvrir son banc et le Français nous aura gratifié dès son entrée de ce qu’il sait faire le mieux : monter au plafond. Peu importe le résultat d’ailleurs, les Grizzlies comptent officiellement un joueur de plus cette saison et le clan français également, en espérant voir bientôt Yvounet remplacer quelques ampoules sous le toit du FedEx Forum.

Grizzlies @ Wolves : DNP

Grizzlies vs Hornets : DNP

Grizzlies vs Suns : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 3 minutes

Grizzlies @ Pels : DNP

# Killian Tillie

Pas d’apparition cette semaine pour le plus jeune du clan Tillie, et pour le coup la G League aura une belle gueule de cour de récré pour le sniper, en attendant mieux.

Grizzlies @ Wolves : DNP

Grizzlies vs Hornets : DNP

Grizzlies vs Suns : DNP

Grizzlies @ Pels : DNP

# Sekou Doumbouya

Nouveau match complètement claqué des Lakers face à Minnesota, et donc nouvelle entrée de Sekou Doumbouya. Une partition moins tapageuse que la première mais tout de même huit minutes à gambader entre les sifflets du public et les places vides de ceux qui avaient préféré quitter les lieux à la fin du troisième quart. Sekou reste une vraie option pour Frank Vogel au poste 3, 4… et 5, et compte tenue des résultats des Lakers et de ce que leur secteur intérieur montre depuis le début de la saison on a presque envie de faire un dessin au coach. Patience, ça viendra ou pas, et Sekou aussi d’ailleurs aura ses minutes en G League histoire de ne pas rouiller.

Lakers vs Hornets : DNP

Lakers vs Heat : DNP

Lakers vs Wolves : 4 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 8 minutes

# Les Français de G League

Trois Français principalement ont montré de bonnes choses pour leur démarrage dans l’antichambre. Joel Ayayi tout d’abord (13 points, 13 rebonds et 7 passes à 4/5 et 16 points / 9 passes à 8/9), qui prend de l’expérience avec Capital City, puis Axel Toupane, qui confirme que la G League n’a aucun secret pour lui avec un nouveau gros match face au Blue de Théo Maledon (27 points et 13 passes pour la Toupie, 10 points, 3 rebonds, 4 passes et 2 steals pour Théo). A noter également les débuts GOATesques de Petr Cornelie avec le Drive de Grand Rapids, puisque l’argenté français a bénéficié de l’aura et du génie de Lance Stephenson et Nik Stauskas notamment pour lâcher deux bêtes de premiers matchs (18 points / 17 rebonds et 21 points / 11 rebonds).

Du bon et du moins bon cette semaine dans le clan français mais, globalement, les bonnes nouvelles sont de sortie. L’objectif de la semaine à venir ? Allez, un coup de chaud d’Evan Fournier et la confirmation de la bonne forme de Killian Hayes ?